DSI وfrontgrade توقعان اتفاقية لتطوير وتوزيع وحدة ذاكرة ضخمة بسعة 2 تيرابايت للفضاء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--وقّع ممثلون من شركة DSI Aerospace، وهي مزود لأنظمة الإلكترونيات عالية الأداء وأنظمة التخزين الشامل للتطبيقات المحمولة جوًا والفضائية، وشركة Frontgrade Technologies، وهي المزود الرائد للحلول عالية الموثوقية والمضمونة بالإشعاع للصناعات الدفاعية والتجارية والمدنية، اتفاقية في Space Tech لتطوير وحدة الذاكرة الضخمة TMSpaceStor من Frontgrade بسعة 2 تيرابايت. بعد أن تُكمل DSI تصميم وحدات الذاكرة المحمولة (MMU)، ستقوم Frontgrade بالتجميع والاختبار في منشأتها في كولورادو بالولايات المتحدة، وستكون بمثابة واجهة المتجر الحصرية لـ SpaceStor في أمريكا الشمالية.

بموجب هذه الاتفاقية الموقعة حديثًا، ستستفيد Frontgrade من تراثها الخاص برحلات الفضاء لمدة 60 عامًا مع خبرة DSI المثبتة في ووحدة تحكم ذاكرة الفلاش IP ووحدة الذاكرة الجماعية الكاملة. تم تصميم وحدة MMU من SpaceStor لتلبية المتطلبات الصارمة لبيئة الفضاء والمهام الحالية حيث يكون تخزين البيانات الموثوق به أمرًا بالغ الأهمية. توفر وحدة MMU المقاومة للإشعاع هذه حلاً مرنًا ومنخفض الطاقة وفعّالاً من حيث التكلفة لتخزين البيانات في البيئات القاسية.

انضم إلى David Meyouhas، نائب رئيس إدارة المنتجات في Frontgrade، وإلياس هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة DSI Aerospace، في حفل التوقيع الذي أقامه حاكم بريمن، الدكتور Andreas Bovenschulte؛ وعضو مجلس الشيوخ في بريمن للشؤون الاقتصادية والموانئ والتحول، Kristina Vogt؛ والدكتور Walther Pelzer، المدير العام لوكالة الفضاء الألمانية في المركز الألماني للطيران والفضاء.

وقال Meyouhas: "من خلال الجمع بين نظام Frontgrade الفرعي الواسع وتراث الفلاش مع حلول الذاكرة الجماعية المثبتة من DSI، فإننا سنقدم لعملائنا الجيل القادم من وحدات الذاكرة الجماعية عالية الأداء اللازمة لتغطية النطاق الكامل للمهام من LEO إلى GEO وما بعده". "نتطلع إلى إحداث تغيير جذري في سوق وحدات الذاكرة المحمولة (MMU) من خلال تقديم منتج منخفض التباين SWAP-C بسعة 2 تيرابايت إلى أمريكا الشمالية".

تستفيد وحدة MMU الخاصة بـ SpaceStor من مجموعة من عناصر البرامج الثابتة والأجهزة الراسخة التي تحمل تراث الطيران في إنتاج حل ذاكرة جماعية قوي وقابل للتطوير مضمون المساحة.

وأضاف هاشم: "يسعدنا الدخول في هذه الاتفاقية مع شريك راسخ في سوق أمريكا الشمالية. معًا، نجلب عقودًا من الخبرة، ونجمع بين تراثنا الغني من الحلول الحديثة التي سيتم دمجها في SpaceStor من Frontgrade - التي تم تصميمها في ألمانيا وصنعت في الولايات المتحدة الأمريكية".

يتم توفير وحدة MMU SpaceStor في شكل 3U SpaceVPX مع طابق سفلي ينفذ ما يصل إلى 2 تيرابايت من تخزين NAND المحمي بتقنية EDAC، ونتيجة لذلك، يمكن تخصيصها بسهولة وسرعة لمتطلبات التخزين الخاصة بالمهمة. وتتوقع Frontgrade وDSI البدء في شحن النماذج الأولية في أواخر عام 2025.

حول Frontgrade

Frontgrade Technologies هي الشركة الرائدة في تقديم الحلول عالية الموثوقية والمقاومة للإشعاع للتطبيقات الدفاعية والاستخباراتية والتجارية والمدنية. تقدم الشركة مجموعة متكاملة وتكميلية من الإلكترونيات المهمة. تتضمن المنتجات الرئيسية مكونات صلبة، وأنظمة معالجة المهام، ومكبرات الصوت عالية الطاقة، وASICs المخصصة، وأنظمة التحكم في الحركة، والموجهات، والهوائيات، وحلول إدارة الطاقة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .

حول DSI Aerospace GmbH

DSI Aerospace GmbH، التي تأسست في عام 1997 في ألمانيا، هي مؤسسة تتمتع بسجل حافل من أكثر من 150 سنة خالية من الأعطال في الفضاء. مع حوالي 105 موظفًا، تتخصص DSI في تطوير الإلكترونيات المتطورة لمهام مراقبة الأرض والعلوم والاستكشاف وسلامة الفضاء. يتضمن خط منتجاتهم أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن الطائرات ووحدات معالجة البيانات ومعدات الدعم الأرضي، المصممة لتحقيق الأداء الأمثل في تطبيقات الفضاء.

تقدم الشركة خدمات شاملة مدعومة بمرافق متقدمة للتصميم والاختبار والتطوير. تكرس DSI Aerospace جهودها لتطوير تكنولوجيا الفضاء من خلال الحلول المبتكرة والمنتجات الموثوقة.

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