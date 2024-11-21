DSI وfrontgrade توقعان اتفاقية لتطوير وتوزيع وحدة ذاكرة ضخمة بسعة 2 تيرابايت للفضاء

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--وقّع ممثلون من شركة DSI Aerospace، وهي مزود لأنظمة الإلكترونيات عالية الأداء وأنظمة التخزين الشامل للتطبيقات المحمولة جوًا والفضائية، وشركة Frontgrade Technologies، وهي المزود الرائد للحلول عالية الموثوقية والمضمونة بالإشعاع للصناعات الدفاعية والتجارية والمدنية، اتفاقية في معرض
Space Tech expo
لتطوير وحدة الذاكرة الضخمة TMSpaceStor من Frontgrade بسعة 2 تيرابايت. بعد أن تُكمل DSI تصميم وحدات الذاكرة المحمولة (MMU)، ستقوم Frontgrade بالتجميع والاختبار في منشأتها في كولورادو بالولايات المتحدة، وستكون بمثابة واجهة المتجر الحصرية لـ SpaceStor في أمريكا الشمالية.
بموجب هذه الاتفاقية الموقعة حديثًا، ستستفيد Frontgrade من تراثها الخاص برحلات الفضاء لمدة 60 عامًا مع خبرة DSI المثبتة في ووحدة تحكم ذاكرة الفلاش IP ووحدة الذاكرة الجماعية الكاملة. تم تصميم وحدة MMU من SpaceStor لتلبية المتطلبات الصارمة لبيئة الفضاء والمهام الحالية حيث يكون تخزين البيانات الموثوق به أمرًا بالغ الأهمية. توفر وحدة MMU المقاومة للإشعاع هذه حلاً مرنًا ومنخفض الطاقة وفعّالاً من حيث التكلفة لتخزين البيانات في البيئات القاسية.
انضم إلى David Meyouhas، نائب رئيس إدارة المنتجات في Frontgrade، وإلياس هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة DSI Aerospace، في حفل التوقيع الذي أقامه حاكم بريمن، الدكتور Andreas Bovenschulte؛ وعضو مجلس الشيوخ في بريمن للشؤون الاقتصادية والموانئ والتحول، Kristina Vogt؛ والدكتور Walther Pelzer، المدير العام لوكالة الفضاء الألمانية في المركز الألماني للطيران والفضاء.
وقال Meyouhas: "من خلال الجمع بين نظام Frontgrade الفرعي الواسع وتراث الفلاش مع حلول الذاكرة الجماعية المثبتة من DSI، فإننا سنقدم لعملائنا الجيل القادم من وحدات الذاكرة الجماعية عالية الأداء اللازمة لتغطية النطاق الكامل للمهام من LEO إلى GEO وما بعده". "نتطلع إلى إحداث تغيير جذري في سوق وحدات الذاكرة المحمولة (MMU) من خلال تقديم منتج منخفض التباين SWAP-C بسعة 2 تيرابايت إلى أمريكا الشمالية".
تستفيد وحدة MMU الخاصة بـ SpaceStor من مجموعة من عناصر البرامج الثابتة والأجهزة الراسخة التي تحمل تراث الطيران في إنتاج حل ذاكرة جماعية قوي وقابل للتطوير مضمون المساحة.
وأضاف هاشم: "يسعدنا الدخول في هذه الاتفاقية مع شريك راسخ في سوق أمريكا الشمالية. معًا، نجلب عقودًا من الخبرة، ونجمع بين تراثنا الغني من الحلول الحديثة التي سيتم دمجها في SpaceStor من Frontgrade - التي تم تصميمها في ألمانيا وصنعت في الولايات المتحدة الأمريكية".
يتم توفير وحدة MMU SpaceStor في شكل 3U SpaceVPX مع طابق سفلي ينفذ ما يصل إلى 2 تيرابايت من تخزين NAND المحمي بتقنية EDAC، ونتيجة لذلك، يمكن تخصيصها بسهولة وسرعة لمتطلبات التخزين الخاصة بالمهمة. وتتوقع Frontgrade وDSI البدء في شحن النماذج الأولية في أواخر عام 2025.
حول Frontgrade
Frontgrade Technologies هي الشركة الرائدة في تقديم الحلول عالية الموثوقية والمقاومة للإشعاع للتطبيقات الدفاعية والاستخباراتية والتجارية والمدنية. تقدم الشركة مجموعة متكاملة وتكميلية من الإلكترونيات المهمة. تتضمن المنتجات الرئيسية مكونات صلبة، وأنظمة معالجة المهام، ومكبرات الصوت عالية الطاقة، وASICs المخصصة، وأنظمة التحكم في الحركة، والموجهات، والهوائيات، وحلول إدارة الطاقة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .
حول DSI Aerospace GmbH
DSI Aerospace GmbH، التي تأسست في عام 1997 في ألمانيا، هي مؤسسة تتمتع بسجل حافل من أكثر من 150 سنة خالية من الأعطال في الفضاء. مع حوالي 105 موظفًا، تتخصص DSI في تطوير الإلكترونيات المتطورة لمهام مراقبة الأرض والعلوم والاستكشاف وسلامة الفضاء. يتضمن خط منتجاتهم أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن الطائرات ووحدات معالجة البيانات ومعدات الدعم الأرضي، المصممة لتحقيق الأداء الأمثل في تطبيقات الفضاء.
تقدم الشركة خدمات شاملة مدعومة بمرافق متقدمة للتصميم والاختبار والتطوير. تكرس DSI Aerospace جهودها لتطوير تكنولوجيا الفضاء من خلال الحلول المبتكرة والمنتجات الموثوقة.
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