مبادئ توجيهية جديدة تحكم نظام التمويل المفتوح تهدف إلى تحفيز الشمول المالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلق اليوم تحالف مكون من المنظمات الدولية مبادئ توجيهية رفيعة المستوى للهيئات العامة التي تسعى إلى الاستفادة من نظام التمويل المفتوح بغية تعزيز الخدمات المالية الرقمية والابتكار وزيادة استخدام مجموعة أكبر من المنتجات المالية.

بالإضافة إلى الاستثمار في البنية الرقمية العامة والجهود المتواصلة للوصل إلى 1.4 مليار نسمة على مستوى العالم الذين ما زالوا لا يملكون حساب معاملات أساسيًا، فإن نظام التمويل المفتوح يمكن أن يكون هو المجال الجديد الذي بإمكانه الإسهام في نمو صناعة الخدمات المالية، إذ إن 76% من سكان العالم يملكون الآن حسابًا ماليًا، وبهذا يمكن لنظام التمويل المفتوح تعزيز نطاق الاستخدام وزيادة الفوائد التي يحصل عليها العملاء من الخدمات المالية.

قالت جلالة الملكة Máxima، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية (UNSGSA) إنه في ظل زيادة انتشار تفعيل نظام التمويل المفتوح، تتوفر فرصة لرسم ملامحه بطريقة تعود بالنفع على الجميع، وخصوصًا أولئك الذين تم استبعادهم ماليًا، أي تتعذر استفادتهم من الخدمات المالية، أو الذين لم يحصلوا على خدمات مالية كافية حتى الآن.

صرحت جلالة الملكة Máxima المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية (UNSGSA)، قائلة: "على الرغم من أننا قطعنا خطوات ناجحة على طريق توفير سبل امتلاك حسابات مالية، فإنه ما زال علينا بذل المزيد من الجهد لضمان استخدام الأفراد واستفادتهم بفعالية من مجموعة كبيرة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المالية المعقدة، بما في ذلك منتجات الادخار والتأمين". "يمكن للتمويل المفتوح لعب دور حيوي في تعميق الشمول المالي وتحسين الصحة المالية للمستهلكين في ظل وجود البيانات المناسبة وتفعيل تدابير حماية المستهلك اللازمة."

صرح Ajay Banga، رئيس مجموعة البنك الدولي، قائلاً: "إذا تم تطبيق آليات نظام التمويل المفتوح على النحو الصحيح، فإنه يمكنه إحداث ثورة في المجال، وقد ييسر سبل استفادة الأشخاص من الخدمات المالية الذين تتعذر استفادتهم منها تقليديًا." "وقد يكون مفيدًا أيضًا للشركات الصغيرة. ومن جانبنا، فنحن نتعاون مع بلدان مختلفة لتعزيز آليات نظام التمويل المفتوح ومساعدتنا في تحقيق هدفنا المتمثل في توفير رأس المال اللازم إلى 80 مليون رائدة أعمال أخرى، واللاتي يتعذر عليهن حاليًا الحصول عليه."

في نظام التمويل المفتوح، يمكن للعميل منح الموافقة للمؤسسة المالية بشأن مشاركة بياناته مع المؤسسات المالية الأخرى بدون الحاجة إلى إبرام عقود ثنائية. وهذا الإجراء من شأنه تقليل التفاوت المعلوماتي بين المؤسسات، بل ويرسي أساسًا قويًا لسوق تعلو فيها حدة التنافس، مما يسهم في ظهور منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة ومبتكرة. كما يمكِّن هذا العملاء، بما في ذلك النساء والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (MSEs)، من المقارنة بين موفري الخدمات المالية والمنتجات واختيارهم بسهولة أكبر، واختيار الأفضل بما يتناسب مع احتياجاتهم.

يمكن أيضًا لنظام التمويل المفتوح أن ينطوي على مخاطر جديدة بل ويمكن أن يزيد من حدة المخاطر الحالية، ومع زيادة حجم البيانات المتبادل بين موفري الخدمات في القطاع المالي، تزداد حدة المخاطر المتعلقة بأمن بيانات المستهلكين وسبل حمايتها وخصوصيتها. وبناءً على ذلك، تدعو المبادئ التوجيهية الرفيعة المستوى الهيئات العامة إلى اعتماد منهج يحقق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الابتكار.

صرحت Kristalina Georgieva، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي (IMF)، قائلة: "يمكن أن يؤدي اختراق جهات مالية جديدة للسوق إلى تعزيز الابتكار والمنافسة، لكنه أيضًا يأتي مقترنًا بتحديات تنظيمية". "ولكن، قد يتأثر مبدأ التنافس سلبًا إذا تمكنت الجهات المهيمنة من قطاعات أخرى من الوصول إلى البيانات المالية بدون مشاركة بياناتها الخاصة. لذا، سيتعين على الهيئات العامة فرض رقابة صارمة تحكم المنظومة بغية ضمان تحقيق أهداف السياسات المرجوة."

صرح Agustín Carstens، مدير عام Bank for International Settlements، قائلاً: "يحمل نظام التمويل المفتوح في طياته إمكانات واعدة من شأنها الإسهام في تعزيز الابتكار والمنافسة، وتمكين العملاء وتحسين الشمول المالي. ولكن الفوائد لا تتحقق إلا إذا كانت مصحوبة بالمبادئ التنظيمية وتدابير الحماية الكافية. وأود أن أشير إلى أن هذه الجهود المشتركة الهادفة إلى تحديد الاعتبارات الرئيسية لنظام التمويل المفتوح ستسهم في تصميم وتطبيق أطر عمل سليمة."

جرى وضع هذه المبادئ التوجيهية، المعروفة باسم "الاعتبارات الرئيسية لنظام التمويل المفتوح "، تحت إشراف CGAP بالتعاون مع BIS وصندوق النقد الدولي (IMF ) ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية (UNSGSA ) والبنك الدولي .

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