Ltimindtree تعزز الشراكة الإستراتيجية مع Nexi Group

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت[المدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية تحت الرمز:LTIM، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 540005]، وهي الشركة العالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، عن تمديد عقدها مع Nexi Group، وهي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال PayTech. ومن المقرر أن يعمل هذا التعاون على الارتقاء بالمشهد التكنولوجي لشركة Nexi عبر منصاتها الأساسية للاستحواذ والإصدار والتجارة الإلكترونية، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال المدفوعات الرقمية.

وكجزء من هذه الشراكة، ستستفيد LTIMindtree من خبراتها الفنية وحلولها المتطورة لتحسين منصات Nexi الأساسية، وضمان تحسين الأداء والابتكار وقابلية التوسع. ستدير LTIMindtree أيضًا البنية التحتية الهجينة لشركة Nexi، مما يتيح التكامل السلس للحلول المحلية والحلول القائمة على السحابة، مع دعم جهود التحول الرقمي للشركة.

قال Giuseppe Dallona ، الرئيس التنفيذي للمعلومات في Nexi Group : "نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة التحويلية مع LTIMindtree". وأضاف أن "خبرتهم المثبتة وانتشارهم العالمي سيساعداننا في تعزيز مرونة منصاتنا، ودعم مهمة Nexi لتقديم حلول دفع آمنة ومبتكرة وخالية من الاحتكاك للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء أوروبا".

وقال Sudhir Chaturvedi ، الرئيس وعضو المجلس التنفيذي لشركة LTIMindtree : "تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتمكين الشركات الرائدة من خلال الابتكار التكنولوجي المتقدم. من خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة في المجال وقدرات التسليم العالمية، نحن واثقون من دفع نمو Nexi ونجاحها في صناعة المدفوعات الرقمية عالية التنافسية".

سيقوم أكثر من 800 شريك من ذوي المهارات العالية من LTIMindtree بخدمة Nexi من تسعة مراكز تسليم عالمية، مما يوفر الدعم على مدار الساعة ويقود التقدم التكنولوجي لـ Nexi. ستضمن هذه المراكز العالمية المرونة والتميز التشغيلي، مع تمكين نهج محلي في الأسواق الرئيسية.

حول LTIMindtree

LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تمكن الشركات عبر الصناعات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. كشريك للتحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة واسعة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمايز التنافسي المتفوق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. بدعم من أكثر من 84,000 من المهنيين الموهوبين ورجال الأعمال في أكثر من 30 دولة، تجمع LTIMindtree -وهي شركة تابعة لمجموعة Larsen & Toubro Group- بين نقاط القوة المشهود لها في الصناعة في Larsen and Toubro Infotech وMindtree في حل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .

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