Ltimindtree تعزز الشراكة الإستراتيجية مع Nexi Group

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت LT IMindtree
[المدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية تحت الرمز:LTIM، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 540005]، وهي الشركة العالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، عن تمديد عقدها مع Nexi Group، وهي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال PayTech. ومن المقرر أن يعمل هذا التعاون على الارتقاء بالمشهد التكنولوجي لشركة Nexi عبر منصاتها الأساسية للاستحواذ والإصدار والتجارة الإلكترونية، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال المدفوعات الرقمية.
وكجزء من هذه الشراكة، ستستفيد LTIMindtree من خبراتها الفنية وحلولها المتطورة لتحسين منصات Nexi الأساسية، وضمان تحسين الأداء والابتكار وقابلية التوسع. ستدير LTIMindtree أيضًا البنية التحتية الهجينة لشركة Nexi، مما يتيح التكامل السلس للحلول المحلية والحلول القائمة على السحابة، مع دعم جهود التحول الرقمي للشركة.
قال Giuseppe Dallona ، الرئيس التنفيذي للمعلومات في Nexi Group : "نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة التحويلية مع LTIMindtree". وأضاف أن "خبرتهم المثبتة وانتشارهم العالمي سيساعداننا في تعزيز مرونة منصاتنا، ودعم مهمة Nexi لتقديم حلول دفع آمنة ومبتكرة وخالية من الاحتكاك للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء أوروبا".
وقال Sudhir Chaturvedi ، الرئيس وعضو المجلس التنفيذي لشركة LTIMindtree : "تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتمكين الشركات الرائدة من خلال الابتكار التكنولوجي المتقدم. من خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة في المجال وقدرات التسليم العالمية، نحن واثقون من دفع نمو Nexi ونجاحها في صناعة المدفوعات الرقمية عالية التنافسية".
سيقوم أكثر من 800 شريك من ذوي المهارات العالية من LTIMindtree بخدمة Nexi من تسعة مراكز تسليم عالمية، مما يوفر الدعم على مدار الساعة ويقود التقدم التكنولوجي لـ Nexi. ستضمن هذه المراكز العالمية المرونة والتميز التشغيلي، مع تمكين نهج محلي في الأسواق الرئيسية.
حول LTIMindtree
LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تمكن الشركات عبر الصناعات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. كشريك للتحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة واسعة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمايز التنافسي المتفوق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. بدعم من أكثر من 84,000 من المهنيين الموهوبين ورجال الأعمال في أكثر من 30 دولة، تجمع LTIMindtree -وهي شركة تابعة لمجموعة Larsen & Toubro Group- بين نقاط القوة المشهود لها في الصناعة في Larsen and Toubro Infotech وMindtree في حل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .
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