VSS Capital Partners تعلن عن استثمار استراتيجي من Pinnacle Group

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ VSS Capital Partners ("VSS")، إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة التي تستثمر في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الأعمال، أن تعلن أن Pinnacle investment
Management Group Limited (المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية بالرمز: PNI) ("Pinnacle") قامت باستثمار استراتيجي في حصة الأقلية في الشركة. وفي الوقت نفسه، وسَّعت VSS فريق الشراكة والقيادة، من خلال ترقية أربعة من كبار المهنيين المخضرمين إلى شركاء. ينضم المديرون التنفيذيون الأربعة - Trent Hickman، وPatrick Turner، وAndrew Goscinski، وDavid Fann - إلى Jeffrey Stevenson، الشريك الإداري، كمساهمين في VSS Capital Partners.
صرَّح Jeffrey Stevenson، الشريك الإداري في VSS قائلاً: "إزاء دخولنا مرحلة جديدة من النمو وسعينا الدؤوب إلى تقديم حلولنا الاستثمارية إلى أسواق جديدة، فإن Pinnacle تُعدُّ شريكًا منطقيًا يُمكِّننا من الوصول إلى منصَّة توزيع عالمية رفيعة المستوى وتوسيع نطاق عروض VSS في الأسواق الخاصة". "نثق تمامًا أن كلا من عملائنا وفريق الإدارة الذي نتعاون معه سوف يستفيدون من شراكتنا مع Pinnacle."
وتأتي الشراكة الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة مع Pinnacle في وقت يحرص فيه المستثمرون على مستوى العالم على خلق حالة أكبر من التنويع عبر فئات الأصول والمناطق في السوق الخاصة، مع مواصلة اتباع إجراءات الائتمان الخاص حيث لا يزال الاهتمام قائمًا بمنطقة أمريكا الشمالية بشكلٍ قوي. تخطط VSS لاغتنان هذه الفرص لبناء قاعدة عملائها على مستوى العالم، والاستفادة من عقود من الخبرة في الاستثمار الخاص لخدمة العملاء بشكل جيد. وستعمل الشراكة الاستثمارية والاستراتيجية مع Pinnacle أيضًا على إضافة منتجات جديدة تكميلية لصناديق رأس المال المنظم الأساسي لشركة VSS في السنوات القادمة ودعم المبادرات الاستراتيجية الجديدة.
وصرَّح Ian Macoun، المدير الإداري في Pinnacle قائلاً: "إن منصَّة رأس المال المنظمة ("المرنة") من VSS التي تخدم سوق الشركات المتوسطة الحجم تبدو في صورة متماسكة وجاهزة للنمو في السوق في أمريكا الشمالية". "نعتقد أن قدرات التوزيع العالمية لشركة Pinnacle ومنصَّة البنية التحتية العالمية لمكتبنا الأوسط والصناديق التابعة لنا ستكون بمثابة أصول لشركة VSS حيث تهدف إلى التوسُّع على المدى الطويل."
وأفاد Stevenson: "إزاء معايشة هذه المرحلة من تطوُّر الشركة، يُعدُّ هذا أيضًا الوقت المناسب لتوسيع شراكة VSS لتشمل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين المخضرمين لدينا تقديرًا لمساهماتهم القيَّمة العديدة في نمو الشركة على مر السنين".
وبالتزامن مع حركة التوسَّعات التي تشهدها الشراكة المبرمة في الشركة، تعلن VSS عن ترقية Trent Hickman إلى منصب الشريك الإداري المشارك. سيتولى Hickman، الذي انضم إلى VSS في عام 1999، مسؤولية إضافية تتمثل في إدارة صندوق رأس المال المنظم الأساسي لشركة VSS القادم بالتعاون مع Jeffrey Stevenson، ويعزى ذلك إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كمستثمر ناجح في قطاع الأسهم الخاصة في الشركات الخاصة سريعة النمو. تمت ترقية Patrick Turner وAndy Goscinski، اللذين انضما إلى VSS في عامي 2014 و1998 على التوالي، إلى منصب المدير الإداري الأول. انضم David Fann، المدير الإداري الأول ورئيس علاقات المستثمرين، إلى VSS في وقتِ سابق من هذا العام للمساعدة في بناء منصَّة VSS وتوسيعها. كان يشغل في السابق منصَّب نائب رئيس مجلس إدارة شركة Apogem Capital، وهي الذراع الاستثمارية الخاصة والائتمانية الخاصة لشركة New York Life Investment Management والتي تبلغ قيمة أصولها المُدارة أكثر من 41 مليار دولار.
"تنتابني حالة من الفخر الشديد بفريق القيادة القوي الذي لدينا، والذي يضع VSS في مصاف الشركات الجيدة على المدى الطويل بينما ننطلق إلى المرحلة التالية من النمو. وواصل Stevenson حديثه قائلاً: "ما يُمثل أهمية الآن هو أن هذه الخطوة تخلق أيضًا مسارًا مفيدًا للجيل القادم من قادة VSS".
دعمت VSS بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في دعم الشركات المتنامية متوسطة الحجم في الولايات المتحدة، والاستفادة من نهج الشراء والبناء المنضبط، أكثر من 600 عملية استحواذ إضافية لـ 101 شركة من شركات محفظتها عبر 8 صناديق. تمثل استراتيجية رأس المال المنظم لشركة VSS نهجًا هجينًا فريدًا من نوعه، حيث تُقدِّم مزيجًا من رأس المال الثانوي غير الخاضع للسيطرة مع مزايا الشراكة النشطة والخبرة في الصناعة. تهدف صناديق رأس المال المنظم إلى تحقيق عوائد كبيرة ومتسَّقة مُعدَّلة المخاطر مع الاستمتاع بالحماية من الجانب السلبي المرتبط بالديون والاستثمارات المتوسطة التقليدية وإمكانية تحقيق مكاسب تصاعدية ذات صلة بالاستثمار في الأسهم الخاصة.
حصلت VSS مؤخرًا على المرتبة الثانية بين جميع صناديق الديون الخاصة على مستوى العالم، وفقًا لجداول تصنيف أداء المديرين العالميين لعام 2023 من PitchBook، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، حيث نُشرت النتائج في 30 يوليو 2024.
نبذة عن شركة VSS Capital Partners ( )
VSS هي شركة استثمارية خاصة يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، تضخ استثمارات في شركات الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والتعليم. ومنذ عام 1987، دخلت شركة VSS في شراكة مع شركات السوق المتوسطة الدنيا، وعملت بشكلٍ وثيق مع فرق الإدارة، لتسهيل المرحلة التالية من النمو. توفر VSS رأس المال لتمويل عمليات النمو وإعادة رسملة الأعمال والاستحواذات الاستراتيجية وعمليات الشراء مع التحلي بالمرونة في استثمار رأس المال الخاضع للسيطرة أو غير الخاضع للسيطرة، بناءً على احتياجات وأهداف كل شركة. تمكَّنت VSS من إدارة 4 مليارات دولار من رأس المال الملتزم عبر 8 صناديق وأكملت 101 استثمارًا في المنصَّات وأكثر من 600 عملية استحواذ إضافية.
نبذة عن شركة Pinnacle Investment Management ( )
Pinnacle هي مجموعة إدارة استثمارية متعددة الشركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية، تتمتع بقدرات توزيع وفرق استثمار تابعة تتخذ من أستراليا ونيوزيلندا ولندن والولايات المتحدة وكندا مقرًا لها.
وإضافةً إلى امتلاك حصص الأسهم في الشركات التابعة لها، توفر Pinnacle تمويلًا أوليًا، وتوزيعًا مؤسسيًا وتجاريًا عالميًا، وخدمات المكاتب المتوسطة والبنية التحتية الصناعية. ومن خلال تزويد الشركات التابعة لنا بخدمات غير استثمارية فائقة، تعمل Pinnacle على تمكين المستثمرين الرائدين من التركيز على تقديم التميُّز لعملائهم.
تدير شركة Pinnacle حاليًا زهاء 128.1 مليار دولار أمريكي عبر 16 شركة تابعة لها (حتى 30 سبتمبر 2024).
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