VSS Capital Partners تعلن عن استثمار استراتيجي من Pinnacle Group

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ VSS Capital Partners ("VSS")، إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة التي تستثمر في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الأعمال، أن تعلن أن Pinnacle Management Group Limited (المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية بالرمز: PNI) ("Pinnacle") قامت باستثمار استراتيجي في حصة الأقلية في الشركة. وفي الوقت نفسه، وسَّعت VSS فريق الشراكة والقيادة، من خلال ترقية أربعة من كبار المهنيين المخضرمين إلى شركاء. ينضم المديرون التنفيذيون الأربعة - Trent Hickman، وPatrick Turner، وAndrew Goscinski، وDavid Fann - إلى Jeffrey Stevenson، الشريك الإداري، كمساهمين في VSS Capital Partners.

صرَّح Jeffrey Stevenson، الشريك الإداري في VSS قائلاً: "إزاء دخولنا مرحلة جديدة من النمو وسعينا الدؤوب إلى تقديم حلولنا الاستثمارية إلى أسواق جديدة، فإن Pinnacle تُعدُّ شريكًا منطقيًا يُمكِّننا من الوصول إلى منصَّة توزيع عالمية رفيعة المستوى وتوسيع نطاق عروض VSS في الأسواق الخاصة". "نثق تمامًا أن كلا من عملائنا وفريق الإدارة الذي نتعاون معه سوف يستفيدون من شراكتنا مع Pinnacle."

وتأتي الشراكة الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة مع Pinnacle في وقت يحرص فيه المستثمرون على مستوى العالم على خلق حالة أكبر من التنويع عبر فئات الأصول والمناطق في السوق الخاصة، مع مواصلة اتباع إجراءات الائتمان الخاص حيث لا يزال الاهتمام قائمًا بمنطقة أمريكا الشمالية بشكلٍ قوي. تخطط VSS لاغتنان هذه الفرص لبناء قاعدة عملائها على مستوى العالم، والاستفادة من عقود من الخبرة في الاستثمار الخاص لخدمة العملاء بشكل جيد. وستعمل الشراكة الاستثمارية والاستراتيجية مع Pinnacle أيضًا على إضافة منتجات جديدة تكميلية لصناديق رأس المال المنظم الأساسي لشركة VSS في السنوات القادمة ودعم المبادرات الاستراتيجية الجديدة.

وصرَّح Ian Macoun، المدير الإداري في Pinnacle قائلاً: "إن منصَّة رأس المال المنظمة ("المرنة") من VSS التي تخدم سوق الشركات المتوسطة الحجم تبدو في صورة متماسكة وجاهزة للنمو في السوق في أمريكا الشمالية". "نعتقد أن قدرات التوزيع العالمية لشركة Pinnacle ومنصَّة البنية التحتية العالمية لمكتبنا الأوسط والصناديق التابعة لنا ستكون بمثابة أصول لشركة VSS حيث تهدف إلى التوسُّع على المدى الطويل."

وأفاد Stevenson: "إزاء معايشة هذه المرحلة من تطوُّر الشركة، يُعدُّ هذا أيضًا الوقت المناسب لتوسيع شراكة VSS لتشمل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين المخضرمين لدينا تقديرًا لمساهماتهم القيَّمة العديدة في نمو الشركة على مر السنين".

وبالتزامن مع حركة التوسَّعات التي تشهدها الشراكة المبرمة في الشركة، تعلن VSS عن ترقية Trent Hickman إلى منصب الشريك الإداري المشارك. سيتولى Hickman، الذي انضم إلى VSS في عام 1999، مسؤولية إضافية تتمثل في إدارة صندوق رأس المال المنظم الأساسي لشركة VSS القادم بالتعاون مع Jeffrey Stevenson، ويعزى ذلك إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كمستثمر ناجح في قطاع الأسهم الخاصة في الشركات الخاصة سريعة النمو. تمت ترقية Patrick Turner وAndy Goscinski، اللذين انضما إلى VSS في عامي 2014 و1998 على التوالي، إلى منصب المدير الإداري الأول. انضم David Fann، المدير الإداري الأول ورئيس علاقات المستثمرين، إلى VSS في وقتِ سابق من هذا العام للمساعدة في بناء منصَّة VSS وتوسيعها. كان يشغل في السابق منصَّب نائب رئيس مجلس إدارة شركة Apogem Capital، وهي الذراع الاستثمارية الخاصة والائتمانية الخاصة لشركة New York Life Investment Management والتي تبلغ قيمة أصولها المُدارة أكثر من 41 مليار دولار.

"تنتابني حالة من الفخر الشديد بفريق القيادة القوي الذي لدينا، والذي يضع VSS في مصاف الشركات الجيدة على المدى الطويل بينما ننطلق إلى المرحلة التالية من النمو. وواصل Stevenson حديثه قائلاً: "ما يُمثل أهمية الآن هو أن هذه الخطوة تخلق أيضًا مسارًا مفيدًا للجيل القادم من قادة VSS".

دعمت VSS بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في دعم الشركات المتنامية متوسطة الحجم في الولايات المتحدة، والاستفادة من نهج الشراء والبناء المنضبط، أكثر من 600 عملية استحواذ إضافية لـ 101 شركة من شركات محفظتها عبر 8 صناديق. تمثل استراتيجية رأس المال المنظم لشركة VSS نهجًا هجينًا فريدًا من نوعه، حيث تُقدِّم مزيجًا من رأس المال الثانوي غير الخاضع للسيطرة مع مزايا الشراكة النشطة والخبرة في الصناعة. تهدف صناديق رأس المال المنظم إلى تحقيق عوائد كبيرة ومتسَّقة مُعدَّلة المخاطر مع الاستمتاع بالحماية من الجانب السلبي المرتبط بالديون والاستثمارات المتوسطة التقليدية وإمكانية تحقيق مكاسب تصاعدية ذات صلة بالاستثمار في الأسهم الخاصة.

حصلت VSS مؤخرًا على المرتبة الثانية بين جميع صناديق الديون الخاصة على مستوى العالم، وفقًا لجداول تصنيف أداء المديرين العالميين لعام 2023 من PitchBook، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، حيث نُشرت النتائج في 30 يوليو 2024.

نبذة عن شركة VSS Capital Partners ( )

VSS هي شركة استثمارية خاصة يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، تضخ استثمارات في شركات الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والتعليم. ومنذ عام 1987، دخلت شركة VSS في شراكة مع شركات السوق المتوسطة الدنيا، وعملت بشكلٍ وثيق مع فرق الإدارة، لتسهيل المرحلة التالية من النمو. توفر VSS رأس المال لتمويل عمليات النمو وإعادة رسملة الأعمال والاستحواذات الاستراتيجية وعمليات الشراء مع التحلي بالمرونة في استثمار رأس المال الخاضع للسيطرة أو غير الخاضع للسيطرة، بناءً على احتياجات وأهداف كل شركة. تمكَّنت VSS من إدارة 4 مليارات دولار من رأس المال الملتزم عبر 8 صناديق وأكملت 101 استثمارًا في المنصَّات وأكثر من 600 عملية استحواذ إضافية.

نبذة عن شركة Pinnacle Investment Management ( )

Pinnacle هي مجموعة إدارة استثمارية متعددة الشركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية، تتمتع بقدرات توزيع وفرق استثمار تابعة تتخذ من أستراليا ونيوزيلندا ولندن والولايات المتحدة وكندا مقرًا لها.

وإضافةً إلى امتلاك حصص الأسهم في الشركات التابعة لها، توفر Pinnacle تمويلًا أوليًا، وتوزيعًا مؤسسيًا وتجاريًا عالميًا، وخدمات المكاتب المتوسطة والبنية التحتية الصناعية. ومن خلال تزويد الشركات التابعة لنا بخدمات غير استثمارية فائقة، تعمل Pinnacle على تمكين المستثمرين الرائدين من التركيز على تقديم التميُّز لعملائهم.

تدير شركة Pinnacle حاليًا زهاء 128.1 مليار دولار أمريكي عبر 16 شركة تابعة لها (حتى 30 سبتمبر 2024).

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