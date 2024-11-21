Andersen Global تفتتح فرعًا لها في اسكتلندا بالتعاون مع شركة متعاونة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعزز Andersen Global تغطيتها في المملكة المتحدة من خلال اتفاقية تعاون مع Consilium Chartered Accountants ومقرها اسكتلندا، مما يعزز انتشارها في المنطقة.

تأسست شركة Consilium Chartered Accountants في عام 2013 وتعمل انطلاقًا من غلاسكو، وهي شركة سريعة النمو في مجال الضرائب والمحاسبة تخدم بشكل أساسي الشركات المملوكة لأصحابها ومساهميها في اسكتلندا والمملكة المتحدة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك استشارات الأعمال والمحاسبة والضرائب وتمويل الشركات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال Craig Coyle، شريك الضرائب: "مهمة Consilium هي مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم. "نحن نركز على تعزيز النمو مع الاستمرار في الاستثمار في نجاحهم على المدى الطويل". "يتيح لنا التعاون مع Andersen Global تعزيز قدراتنا الحالية ودعم عملائنا في تحقيق أهدافهم الوطنية والدولية".

وأضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen

العالمية، "يتمتع فريق قيادة Consilium بخبرة واسعة. تتماشى قيمهم المشتركة وروحهم الريادية مع التزام مؤسستنا العالمية بتقديم خدمة سلسة وأفضل ما في فئتها. يسعدنا أن نرحب بشركة Consilium Chartered Accountants في عائلة Andersen بينما نواصل تطوير منصتنا في أوروبا وخارجها".

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في مجال الضرائب والقانون والتقييم من جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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