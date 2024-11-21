Andersen Global تفتتح فرعًا لها في اسكتلندا بالتعاون مع شركة متعاونة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعزز Andersen Global تغطيتها في المملكة المتحدة من خلال اتفاقية تعاون مع Consilium Chartered Accountants ومقرها اسكتلندا، مما يعزز انتشارها في المنطقة.
تأسست شركة Consilium Chartered Accountants في عام 2013 وتعمل انطلاقًا من غلاسكو، وهي شركة سريعة النمو في مجال الضرائب والمحاسبة تخدم بشكل أساسي الشركات المملوكة لأصحابها ومساهميها في اسكتلندا والمملكة المتحدة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك استشارات الأعمال والمحاسبة والضرائب وتمويل الشركات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال Craig Coyle، شريك الضرائب: "مهمة Consilium هي مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم. "نحن نركز على تعزيز النمو مع الاستمرار في الاستثمار في نجاحهم على المدى الطويل". "يتيح لنا التعاون مع Andersen Global تعزيز قدراتنا الحالية ودعم عملائنا في تحقيق أهدافهم الوطنية والدولية".
وأضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen
العالمية، "يتمتع فريق قيادة Consilium بخبرة واسعة. تتماشى قيمهم المشتركة وروحهم الريادية مع التزام مؤسستنا العالمية بتقديم خدمة سلسة وأفضل ما في فئتها. يسعدنا أن نرحب بشركة Consilium Chartered Accountants في عائلة Andersen بينما نواصل تطوير منصتنا في أوروبا وخارجها".
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في مجال الضرائب والقانون والتقييم من جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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