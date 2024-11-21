شركة Frontgrade Gaisler تكشف النقاب عن GR716B، المعيار الجديد لوحدات التحكم الدقيقة المخصصة للفضاء

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة Frontgrade Gaisler أحدث وحدات التحكم الدقيقة المقاومة للإشعاع بعنوان GR716B. يمثل هذا الابتكار الأحدث خطوة مهمة إلى الأمام على طريق تطوير وحدات التحكم الدقيقة الموفرة للطاقة والقابلة للتكيف المخصصة لتطبيقات الفضاء، وذلك عقب النجاح الهائل الذي حققته وحدة GR716A، ففي ظل تزايد التعقيد والطموحات الكامنة في المهمات، طرأت حاجة متزايدة في الصناعة إلى التقنيات التي لا توفر أداءً موثوقًا به لفترات طويلة فحسب، بل تتمتع أيضًا بالقدرة على إدارة العديد من المهام.
تعد وحدة GR716B حلاً شاملاً يُستخدم للإشراف والمراقبة والتحكم في تطبيقات الأقمار الصناعية. وقد تم تصميم وحدة التحكم الدقيقة الجديدة هذه مع وضع عنصر التنوع في الاعتبار، إذ إنها تتكيف بسهولة مع مجموعة كبيرة من الأنظمة الفضائية بفضل مجموعتها الشاملة من الواجهات القياسية والميزات البنيوية والوظائف التناظرية المتكاملة.
صرح Sandi Habinc، المدير العام في شركة Frontgrade Gaisler، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء تقديم حل متميز يعكس الطموحات المتنامية في صناعة الفضاء بالاعتماد على وحدة GR716B، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الآن نماذج GR716B الهندسية متوفرة لعملاء ألفا من أجل تفعيلها في مهمات جديدة."
تجمع وحدة GR716B بين التكنولوجيا والابتكارات الفعالة التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه صناعة الفضاء، مثل الحاجة إلى خفض استهلاك الطاقة والاستخدام الفعال للموارد المتوفرة. إضافةً إلى ذلك، تخطط شركة Frontgrade Gaisler إلى إطلاق حل GR716B System-in-Package (SiP) في السوق، وهو حل يجمع بين وحدة التحكم الدقيقة الجديدة والذاكرة غير المتطايرة، ومن ثَم تبسيط تصميم النظام.
أصبح تطوير وحدة GR716B ممكنًا بفضل الدعم المقدم من برنامج القدرة التنافسية الأساسية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، الذي يعد جزءًا من برنامج الأبحاث المتقدمة في أنظمة الاتصالات، وتحت إشراف مديرية الاتصال والاتصالات الآمنة التابعة لوكالة ESA ووكالة الفضاء الوطنية السويدية (SNSA)، وهذه خطوة تمثل التزامًا مستمرًا تجاه تطوير تقنيات الفضاء.
صرح Domenico Mignolo القائم بأعمال قسم التكنولوجيا والمنتجات في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء دعم شركة Frontgrade Gaisler بالاستعانة ببرنامج القدرة التنافسية الأساسية، إذ إن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تهدف إلى تعزيز آليات الابتكار في مجال اتصالات الأقمار الصناعية من أجل تقوية القدرة التنافسية الصناعية، وذلك عن طريق دعم تطوير وحدات التحكم الدقيقة متعددة الاستخدامات المخصصة للفضاء."
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
نبذة عن Frontgrade Gaisler
تعد Frontgrade Gaisler شركة رائدة في مجال توفير وحدات التحكم الدقيقة المقاومة للإشعاع ونوى الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات الحيوية، خصوصًا في صناعة الفضاء. إضافةً إلى ذلك، تشتهر معالجات الشركة بموثوقيتها وقدرتها على تحمل الأخطاء وتحمل الإشعاع، مما يجعلها مثالية لأي مهمة فضائية أو أي مهمة أخرى تتطلب درجة عالية من الموثوقية.
نبذة عن برنامج القدرة التنافسية الأساسية من ARTES التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ( ESA )
تعد وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بوابة أوروبا إلى الفضاء، إذ إنها تنسق الموارد المالية والفكرية لدولها الأعضاء لتنفيذ البرامج والأنشطة الفضائية. ثم إن برنامج القدرة التنافسية الأساسية الذي يعد جزءًا من برنامج الأبحاث المتقدمة في أنظمة الاتصالات (ARTES) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) يوفر التمويل والخبرة متعددة التخصصات لتعزيز القدرة التنافسية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. كما يدعم هذا البرنامج أنشطة معينة تنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والاتحادات الصناعية الكبيرة والمؤسسات البحثية، والتي تهدف إلى تطوير منتجات وخدمات مبتكرة من شأنها تعزيز مكانة أوروبا وكندا كقادة عالميين في سوق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. هذا، وبفضل العنصرين المهمين المتمثلين في تكنولوجيا برنامج الأبحاث المتقدمة في أنظمة الاتصالات (ARTES) والقدرة التنافسية لبرنامج الأبحاث المتقدمة في أنظمة الاتصالات (ARTES)، فإن هذا البرنامج يمكِّن المؤسسات من تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول جاهزة للسوق، مع تغطية كاملة لدورة التطوير.
تعرف على المزيد على .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN21112024004146001356ID1108909862