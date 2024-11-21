شركة Frontgrade Gaisler تكشف النقاب عن GR716B، المعيار الجديد لوحدات التحكم الدقيقة المخصصة للفضاء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة Frontgrade Gaisler أحدث وحدات التحكم الدقيقة المقاومة للإشعاع بعنوان GR716B. يمثل هذا الابتكار الأحدث خطوة مهمة إلى الأمام على طريق تطوير وحدات التحكم الدقيقة الموفرة للطاقة والقابلة للتكيف المخصصة لتطبيقات الفضاء، وذلك عقب النجاح الهائل الذي حققته وحدة GR716A، ففي ظل تزايد التعقيد والطموحات الكامنة في المهمات، طرأت حاجة متزايدة في الصناعة إلى التقنيات التي لا توفر أداءً موثوقًا به لفترات طويلة فحسب، بل تتمتع أيضًا بالقدرة على إدارة العديد من المهام.

تعد وحدة GR716B حلاً شاملاً يُستخدم للإشراف والمراقبة والتحكم في تطبيقات الأقمار الصناعية. وقد تم تصميم وحدة التحكم الدقيقة الجديدة هذه مع وضع عنصر التنوع في الاعتبار، إذ إنها تتكيف بسهولة مع مجموعة كبيرة من الأنظمة الفضائية بفضل مجموعتها الشاملة من الواجهات القياسية والميزات البنيوية والوظائف التناظرية المتكاملة.

صرح Sandi Habinc، المدير العام في شركة Frontgrade Gaisler، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء تقديم حل متميز يعكس الطموحات المتنامية في صناعة الفضاء بالاعتماد على وحدة GR716B، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الآن نماذج GR716B الهندسية متوفرة لعملاء ألفا من أجل تفعيلها في مهمات جديدة."

تجمع وحدة GR716B بين التكنولوجيا والابتكارات الفعالة التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه صناعة الفضاء، مثل الحاجة إلى خفض استهلاك الطاقة والاستخدام الفعال للموارد المتوفرة. إضافةً إلى ذلك، تخطط شركة Frontgrade Gaisler إلى إطلاق حل GR716B System-in-Package (SiP) في السوق، وهو حل يجمع بين وحدة التحكم الدقيقة الجديدة والذاكرة غير المتطايرة، ومن ثَم تبسيط تصميم النظام.

أصبح تطوير وحدة GR716B ممكنًا بفضل الدعم المقدم من برنامج القدرة التنافسية الأساسية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، الذي يعد جزءًا من برنامج الأبحاث المتقدمة في أنظمة الاتصالات، وتحت إشراف مديرية الاتصال والاتصالات الآمنة التابعة لوكالة ESA ووكالة الفضاء الوطنية السويدية (SNSA)، وهذه خطوة تمثل التزامًا مستمرًا تجاه تطوير تقنيات الفضاء.

صرح Domenico Mignolo القائم بأعمال قسم التكنولوجيا والمنتجات في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء دعم شركة Frontgrade Gaisler بالاستعانة ببرنامج القدرة التنافسية الأساسية، إذ إن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تهدف إلى تعزيز آليات الابتكار في مجال اتصالات الأقمار الصناعية من أجل تقوية القدرة التنافسية الصناعية، وذلك عن طريق دعم تطوير وحدات التحكم الدقيقة متعددة الاستخدامات المخصصة للفضاء."

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نبذة عن Frontgrade Gaisler

تعد Frontgrade Gaisler شركة رائدة في مجال توفير وحدات التحكم الدقيقة المقاومة للإشعاع ونوى الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات الحيوية، خصوصًا في صناعة الفضاء. إضافةً إلى ذلك، تشتهر معالجات الشركة بموثوقيتها وقدرتها على تحمل الأخطاء وتحمل الإشعاع، مما يجعلها مثالية لأي مهمة فضائية أو أي مهمة أخرى تتطلب درجة عالية من الموثوقية.

نبذة عن برنامج القدرة التنافسية الأساسية من ARTES التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ( ESA )

تعد وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بوابة أوروبا إلى الفضاء، إذ إنها تنسق الموارد المالية والفكرية لدولها الأعضاء لتنفيذ البرامج والأنشطة الفضائية. ثم إن برنامج القدرة التنافسية الأساسية الذي يعد جزءًا من برنامج الأبحاث المتقدمة في أنظمة الاتصالات (ARTES) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) يوفر التمويل والخبرة متعددة التخصصات لتعزيز القدرة التنافسية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. كما يدعم هذا البرنامج أنشطة معينة تنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والاتحادات الصناعية الكبيرة والمؤسسات البحثية، والتي تهدف إلى تطوير منتجات وخدمات مبتكرة من شأنها تعزيز مكانة أوروبا وكندا كقادة عالميين في سوق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. هذا، وبفضل العنصرين المهمين المتمثلين في تكنولوجيا برنامج الأبحاث المتقدمة في أنظمة الاتصالات (ARTES) والقدرة التنافسية لبرنامج الأبحاث المتقدمة في أنظمة الاتصالات (ARTES)، فإن هذا البرنامج يمكِّن المؤسسات من تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول جاهزة للسوق، مع تغطية كاملة لدورة التطوير.

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