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أكاديمية طويق شريك تدريبي معتمد لـ Google Cloud

11/21/2024 4:23:16 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أكاديمية طويق عن اختيارها من قبل "Google Cloud" لتكون شريك تدريب معتمد (Google Cloud Authorised Training Partner (ATP، في تقديم المعسكرات والبرامج بشهادات احترافية، وحصول عدد من كوادر الأكاديمية على اعتماد تعليم تقنيات وخدمات جوجل في الحوسبة السحابية. ويأتي اعتماد "Google Cloud" لأكاديمية طويق، لتحقيقها أهم المعايير العالمية في بناء القدرات البشرية بمجالات: البنية التحتية السحابية، وعلم البيانات وتعلُّم الآلة، وتطوير التطبيقات، بشهادات احترافية معتمدة وهي: (شهادة مهندس سحابي محترف، وشهادة مهندس بيانات محترف، وشهادة مطور سحابي محترف، وشهادة مهندس شبكات سحابية محترف، وشهادة مهندس أمن سحابي محترف، وشهادة مهندس تعاون محترف، وشهادة مهندس تعلُّم آلة محترف)، كما جاء اعتماد الأكاديمية؛ بعد حصول عدد من كوادر الأكاديمية على أوسمة احترافية عديدة في تعليم أبرز التقنيات لمختلف مسارات الحوسبة السحابية.
وأكّد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، حرص الأكاديمية في عقد الشراكات مع كبرى الجهات العالمية؛ بهدف إقامة المعسكرات والبرامج الاحترافية ضمن بيئة تعليمية مُجهزة بأحدث التقنيات؛ لتخريج قدرات وطنية متميزة قادرة على تطوير حلول مبتكرة في العديد من القطاعات. يُذكر أن أكاديمية طويق هي الأولى من نوعها في تقديم العديد من المعسكرات والبرامج بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، التي يستفيد منها أكثر من 1,000 متدرب يوميًا، ضمن منهجيّة تعلُّم قائمة على التطبيقات العملية؛ لمواكبة تطوّر التقنيات الحديثة وسدّ احتياجات سوق العمل.

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