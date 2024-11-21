ناجحون بامتحانات تنافسية - اسماء
التاريخ
11/21/2024 2:20:56 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلنت هيئة الخدمة والادارة العامة اليوم الخميس، أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 6-11-2024 .
وتاليا الأسماء والتفاصيل:
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