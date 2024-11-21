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غارات جوية إسرائيلية فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

11/21/2024 2:15:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

‎بيروت 21 تشرين الثاني( بترا)- شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي منذ السّاعة الثّالثة من فجر اليوم الخميس سلسلة غارات استهدفت منطقة الضّاحية الجنوبيّة لبيروت.
‎ ووفق مصدر امني لبناني، تسبّبت الغارات بتدمير عدد من المباني في منطقة حارة حريك قرب ملعب الراية ، وسط تحليق كثيف للطّيران المسيّر على علو منخفض فوق بيروت والضّاحية الجنوبية.
وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) في بيروت " إن هذه الغارات كانت الأعنف منذ بدء العدوان على بيروت ".
-- (بترا )
ف ج / اص / س س
21/11/2024 08:49:05

MENAFN21112024000117011021ID1108909462

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