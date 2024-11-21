الاحتلال يهدم بركسا في قبلان جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بركسا في قرية قبلان جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي قبلان رياض عملة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم برفقة جرافة عسكرية، وهدمت بركسا غرب القرية.
وأشار إلى أن الاحتلال أخطر 30 منشأة بالهدم قبل نحو شهر، وتم انتزاع أمر بوقف الهدم لعدد منها.
ونفذت سلطات الاحتلال خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما اخطرت بهدم 38 منشآت أخرى.
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