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الاحتلال يهدم بركسا في قبلان جنوب نابلس

11/21/2024 2:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بركسا في قرية قبلان جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي قبلان رياض عملة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم برفقة جرافة عسكرية، وهدمت بركسا غرب القرية.

وأشار إلى أن الاحتلال أخطر 30 منشأة بالهدم قبل نحو شهر، وتم انتزاع أمر بوقف الهدم لعدد منها.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما اخطرت بهدم 38 منشآت أخرى.

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