أسعار الذهب ترتفع مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط الحرب بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
) ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يترقب المستثمرون مؤشرات حول قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي.
ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 2,657.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة لتسجل 2,660 دولار للأوقية. يظل تركيز السوق على التوترات الجيوسياسية المستمرة، مما زاد من الطلب على الذهب كوسيلة آمنة لتخزين القيمة.
في يوم الأربعاء، أطلقت أوكرانيا مجموعة من صواريخ "ستورم شادو" البريطانية على روسيا، في أحدث استخدام للأسلحة الغربية في النزاع. جاء هذا بعد يوم من إطلاق أوكرانيا صواريخ "أتاكمس" الأمريكية ضد أهداف روسية. هذه التطورات، إلى جانب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، زادت من تصعيد المخاطر الجيوسياسية، مما أضاف إلى جاذبية الذهب.
بالإضافة إلى الذهب، شهدت المعادن الثمينة الأخرى أيضًا ارتفاعات. ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 31.11 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 965.30 دولار للأوقية. كما سجل البلاديوم ارتفاعًا بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 1,027.84 دولار للأوقية، مما يعكس الاهتمام الأوسع من المستثمرين في المعادن الثمينة في ظل التوترات العالمية المتصاعدة.
MENAFN21112024000045015839ID1108909370
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.