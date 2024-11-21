ارتفاع الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرون لتقارير شركات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لتقارير أرباح من شركات بارزة، وعلى رأسها شركة صناعة الرقائق الذكية "إنفيديا". وسلط تقرير من MarketWatch الضوء على تفاؤل المستثمرين بأداء قطاع التكنولوجيا، مما يعكس توقعات قوية لشركة إنفيديا وشركات أخرى في السوق.
ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 0.2 بالمئة في تداولات ما قبل السوق، قبيل إعلان أرباح الشركة للربع الثالث. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا تبلغ 0.75 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 0.40 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع الإيرادات إلى 33.15 مليار دولار مقارنة بـ 18.12 مليار دولار. ويركز المستثمرون على مدى سرعة الشركة في تعزيز مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز "بلاكويل"، التي يُتوقع أن تساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. تجدر الإشارة إلى أن سهم إنفيديا حقق ارتفاعًا بنسبة 197 بالمئة منذ بداية العام، بما في ذلك مكاسب بنسبة 4.9 بالمئة يوم الثلاثاء.
وتوقعت شركة Wedbush Financial Services أن تتجاوز إنفيديا التوقعات بتحقيق زيادة إضافية في الإيرادات تبلغ ملياري دولار. ومع قيمة سوقية تصل إلى 3.6 تريليون دولار، تظل إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم، مستفيدة من الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي. وتُعد هذه الرقائق مؤشرًا رئيسيًا لاهتمام المستثمرين بقطاع التكنولوجيا، مما يجعل إنفيديا لاعبًا أساسيًا في السوق الأوسع.
وفي سياق آخر، ارتفعت أسهم شركة "كومكاست" بنسبة 2.4 بالمئة بعد تقارير تفيد بأن الشركة تخطط لفصل شبكات الكابل التلفزيوني التابعة لها من NBCUniversal، بما في ذلك قنوات MSNBC وCNBC وUSA. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استراتيجية لإعادة التركيز على قطاعات أخرى من الأعمال، مما جذب اهتمام المستثمرين وأسهم في تعزيز المعنويات الإيجابية في السوق.
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