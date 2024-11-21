هيئات أسواق المال الخليجية تعتمد الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار

(MENAFN
) وافقت هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي على الإطار التنظيمي للتسجيل المتبادل ولوائح التسجيل المتبادل لصناديق الاستثمار بين الدول الأعضاء. جاء هذا القرار خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة رؤساء هيئات أسواق المال، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المالي في منطقة الخليج. من المقرر أن يدخل هذا التنظيم حيز التنفيذ في أوائل عام 2025 في الدول التي أكملت الإجراءات التشريعية اللازمة.
يُعد مشروع لائحة التسجيل المتبادل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التكامل الشاملة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي. يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات عبر الحدود. من خلال إنشاء إطار موحد، يسعى المشروع إلى تعزيز الشفافية والاتساق في عمليات تسجيل وترويج وحدات صناديق الاستثمار على مستوى المنطقة.
بصفته أول منتج مالي يتم تنظيمه بموجب هذا الإطار الموحد، يُظهر التنظيم التزام دول الخليج بتطوير بيئة مالية متكاملة وآمنة. يُبسّط هذا التنظيم عملية تسجيل وتسويق صناديق الاستثمار، مما يعكس حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تحديث أنظمتها المالية وتعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي.
كما يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة استثمارية متميزة. من خلال توفير إطار تنظيمي مرن ومبسط لصناديق الاستثمار، يسعى التنظيم إلى تسهيل العمليات عبر الحدود وتسريع الإجراءات. وبهذا، يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية في أسواق المال الخليجية، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز استثماري عالمي.
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