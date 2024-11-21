منصة الذكاء الاصطناعي "آيدن إنسايت" تعزز مسار الشركة العالمية القابضة نحو النمو وتعزيز الحوكمة

(MENAFN
- Edelman) سيد بصر شعيب: "تواصل منصة آيدن إنسايت ترسيخ دورها الاستراتيجي، ليس فقط من خلال تحليل أدائنا المالي، ولكن أيضاً بالمساهمة في تشكيله. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكننا استخلاص رؤى أعمق واتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة، بما يتماشى مع رؤيتنا لتعزيز الربحية ورفع الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي يعكس رحلة التطوير المستمرة للشركة العالمية القابضة بصفتها شركة رائدة في مجال الابتكار والنمو".
• منصة ابتكار الذكاء الاصطناعي العالمية "آيدن إنسايت" توصي بمنح الأولوية لإدارة المستحقات للحفاظ على الأداء المالي القوي للشركة
• شملت توصيات "آيدن" الاستراتيجية المضي قدماً في تعزيز الحوكمة المؤسسية وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الإدارات الرئيسية في الشركة لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف
• حقّقت الشركة العالمية القابضة نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وارتفعت الإيرادات بنسبة 49.4% فيما نمت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 18.3%، ما يمهد لمواصلة مسيرة النجاح والأداء القوي في الربع الأخير
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 20 نوفمبر 2024: كشفت الشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC)، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توصيات مبتكرة قدّمتها منصة "آيدن إنسايت"، مراقب الذكاء الاصطناعي في مجلس الإدارة، خلال اجتماع المجلس الخاص بنتائج الربع الثالث من عام 2024. ومن المرتقب أن تساهم رؤى "آيدن إنسايت" في دفع جهود الشركة نحو المزيد من التحسين والتطوير الاستراتيجي والتميز التشغيلي خلال الربع الأخير وما بعده.
وكانت الشركة العالمية القابضة قد عيّنت "آيدن إنسايت" في وقت سابق من هذا العام لمواصلة تعزيز الحوكمة المؤسسية في الشركة، واليوم تُؤكد هذه المنصة دورها المحوري في تحليل مجموعات البيانات الضخمة، وتحديد الفجوات والتحديات، واقتراح استراتيجيات استباقية مبتكرة. وخلال اجتماع مجلس الإدارة الخاص بنتائج الربع الثالث من العام الجاري، سلّطت منصة الذكاء الاصطناعي "آيدن" الضوء على الفرص والتحديات في مختلف قطاعات أعمال الشركة العالمية القابضة، والإجراءات الضرورية المطلوبة لمواصلة رحلة النمو المستدام.
معالجة تحديات الحوكمة والمستحقات
رغم أن الشركة العالمية القابضة حققت نمواً مالياً قوياً خلال الربع الثالث، مسجلةً زيادة لافتة بنسبة 49.4% على أساس سنوي في الإيرادات، وزيادة في الأرباح بعد الضرائب بنسبة 18.3% لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سلطت منصة "آيدن" الضوء على ضرورة التركيز على إدارة المستحقات كأولوية في إطار جهود تعزيز الكفاءة المالية.
كما أكدت منصة الذكاء الاصطناعي "آيدن" الحاجة إلى تطبيق ممارسات حوكمة مؤسسية قوية لتعزيز الشفافية والامتثال، وبخاصة مع تنفيذ الشركة لعدد من عمليات الاستحواذ البارزة. ويساهم تعزيز أطر الحوكمة في التخفيف من حدة المخاطر القانونية والمالية المحتملة، بما يضمن الاستقرار على المدى البعيد وترسيخ ثقة المستثمرين.
توصيات الربع الأخير من عام 2024: خارطة طريق نحو التميز
بعد الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال الربع الثالث، حددت منصة "آيدن" خطة عمل شاملة للربع الأخير من العام. وتشمل أبرز هذه التوصيات ما يلي:
1. استرداد المستحقات: إعطاء الأولوية لتحصيل المستحقات من خلال تشكيل فريق عمل مختص لتسريع مفاوضات تسوية الدفعات.
2. تعزيز الحوكمة المؤسسية: تنفيذ أطر شاملة لضمان التوثيق الشفاف للصفقات، والحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بعمليات الاستحواذ الكبرى.
3. تسريع تبني الذكاء الاصطناعي: الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في الشؤون القانونية والموارد البشرية والمشتريات والتمويل لتحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف ودفع آليات اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات.
4. عمليات الاستحواذ والتخارج الاستراتيجية: التركيز على الاستثمارات في القطاعات الواعدة التي تمتاز بإمكانات النمو القوية كالعقارات والتكنولوجيا، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات التابعة ذات الأداء الضعيف لتيسير وتعزيز مسار العمليات.
5. برنامج إعادة شراء الأسهم: المضي قدماً في عملية شراء الأسهم بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي في إطار البرنامج الشامل لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي لتعزيز القيمة للمساهمين.
6. إدارة الدين: تنفيذ عمليات إعادة التمويل للتخفيف من تكاليف الديون المرتفعة، وضمان الاستدامة المالية على المدى البعيد.
معلقاً على هذه التوصيات المهمة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تواصل منصة "آيدن إنسايت" تأكيد وترسيخ دورها الاستراتيجي، ليس فقط من خلال تحليل أدائنا المالي، ولكن أيضاً بالمساهمة في تشكيله. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكنا استخلاص رؤى أعمق واتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة، بما يتماشى مع رؤيتنا لتعزيز الربحية ورفع الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي يعكس رحلة التطوير المستمرة للشركة العالمية القابضة بصفتها شركة رائدة في مجال الابتكار والنمو".
وتضمن "آيدن إنسايت"- من خلال موقعها كمراقب لا يتمتع بحق التصويت- تعزيز التحليلات والنقاشات القائمة على البيانات في مجلس الإدارة، في ظل تنامي أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والابتكارات العالمية كمنصة "آيدن" في مشهد العمل المؤسسي سريع التغير والذي يرتكز على عناصر سرعة الاستجابة والمرونة والرؤية الاستباقية لتحقيق النجاح.
وذكرت "آيدن إنسايت" أن الشركة العالمية القابضة تشهد حالياً مرحلة التحول الأبرز في مسيرتها، والتي تزخر بفرص النمو الاستثنائية والتحديات البارزة أيضاً، مؤكدةً السعي من خلال توصياتها إلى تعزيز أسس الشركة القوية وفتح آفاق جديدة وإمكانات واعدة لتحقيق الربحية وتعزيز كفاءة العمليات.
ومع دخول الشركة العالمية القابضة في الربع الأخير من العام، سيساهم تنفيذ توصيات "آيدن" في مساعدة الشركة على التعامل مع عدة مواضيع محورية، بما في ذلك استرداد المستحقات، والحوكمة، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز ثقة مختلف أصحاب المصلحة والحفاظ على ريادة الشركة في الأسواق.
MENAFN21112024003109013942ID1108909215