طيران ناس يطلق 3 رحلات اسبوعية جديدة بين المدينة المنورة ومطار سفنكس في القاهرة اعتباراً من 11 ديسمبر 2024

(MENAFN
- JUMMAR PR) الرياض، المملكة العربية السعودية – 20 نوفمبر 2024: أعلن طيران
ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، إطلاق ثلاث رحلات اسبوعية مباشرة بين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار سفنكس الدولي بالقاهرة،تماشياً مع خطة طيران ناس للنمو والتوسع في رابع مراكز عملياته بالمدينة المنورة وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.
واعتبارًا من 11 ديسمبر، سيتم تشغيل ثلاث رحلات اسبوعية ( الأحد ، الأربعاء والجمعة) ، مما يوسع شبكة الرحلات الجوية التي تنطلق من أحدث مركز عمليات لطيران ناس في مطار المدينة المنورة، بما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
ويربط طيران ناس جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية بأكثر من 120 رحلة مباشرة أسبوعيًا من 5 مدن سعودية، وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والعلا، إلى القاهرة وسوهاج وشرم الشيخ والغردقة والعلمين. وترتبط العاصمة المصرية القاهرة بالمملكة برحلات مباشرة لطيران ناس إلى كل من مطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولي، الذي يستقبل الآن رحلات مباشرة للطيران الاقتصادي الرائد من الرياض وجدة وقريبا من المدينة المنورة.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
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