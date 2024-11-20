واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة حوالي 275 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا تقدر بقيمة حوالي 275 مليون دولار وتشمل "ذخيرة لأنظمة الصواريخ والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان إن الحزمة الجديدة جزء من الدعم الإضافي لكييف الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن أواخر سبتمبر الماضي "لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الحرجة".
وأشارت إلى أن المساعدات الجديدة التي تقدمها وزارة الدفاع بموجب سلطات السحب المباشر هي "الدفعة ال70 من المعدات التي ستقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021".
وأفادت بأنها تتضمن "ذخيرة لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وقذائف هاون عيار 60 ملم و81 ملم وأنظمة مسيرات وصواريخ (تاو) التي تطلق بواسطة قاذف أنبوبي وتستخدم خاصية التتبع البصري وأنظمة الدفاع الجوي المضادة للدروع من طراز (جافلين واي تي-4) والأسلحة الصغيرة ومعدات وذخائر التدمير ومعدات الحماية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وقطع الغيار والمعدات المساعدة والخدمات والتدريب والنقل".
وتأتي الحزمة الامريكية الجديدة على خلفية تطورات على الجبهة الروسية - الأوكرانية كان اخرها اعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق من اليوم في تصريح للصحفيين في لاوس التي يزورها لحضور الاجتماع الـ18 لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) عن سماح واشنطن لكييف باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد لتعطيل تقدم روسيا في ساحة المعركة.
وسبق ذلك موافقة بايدن على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى التي قدمها الغرب لكييف لضرب أهداف داخل روسيا وهو ما تلاه توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتوسيع روسيا إمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم صاروخي مدعوم من بلد لديه قوة نووية. (النهاية)
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