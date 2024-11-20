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واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة حوالي 275 مليون دولار

11/20/2024 11:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا تقدر بقيمة حوالي 275 مليون دولار وتشمل "ذخيرة لأنظمة الصواريخ والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان إن الحزمة الجديدة جزء من الدعم الإضافي لكييف الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن أواخر سبتمبر الماضي "لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الحرجة".
وأشارت إلى أن المساعدات الجديدة التي تقدمها وزارة الدفاع بموجب سلطات السحب المباشر هي "الدفعة ال70 من المعدات التي ستقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021".
وأفادت بأنها تتضمن "ذخيرة لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وقذائف هاون عيار 60 ملم و81 ملم وأنظمة مسيرات وصواريخ (تاو) التي تطلق بواسطة قاذف أنبوبي وتستخدم خاصية التتبع البصري وأنظمة الدفاع الجوي المضادة للدروع من طراز (جافلين واي تي-4) والأسلحة الصغيرة ومعدات وذخائر التدمير ومعدات الحماية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وقطع الغيار والمعدات المساعدة والخدمات والتدريب والنقل".
وتأتي الحزمة الامريكية الجديدة على خلفية تطورات على الجبهة الروسية - الأوكرانية كان اخرها اعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق من اليوم في تصريح للصحفيين في لاوس التي يزورها لحضور الاجتماع الـ18 لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) عن سماح واشنطن لكييف باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد لتعطيل تقدم روسيا في ساحة المعركة.
وسبق ذلك موافقة بايدن على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى التي قدمها الغرب لكييف لضرب أهداف داخل روسيا وهو ما تلاه توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتوسيع روسيا إمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم صاروخي مدعوم من بلد لديه قوة نووية. (النهاية)

ر س ر / ف ا س



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