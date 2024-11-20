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لبنان: 11 قتيلا بغارات جديدة لطائرات الاحتلال جنوبا

11/20/2024 11:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 11 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الاربعاء مقتل مسعف وجرح ثلاثة آخرين بغارة جوية للاحتلال استهدفت نقطة تموضع في بلدة (كفردونين) الجنوبية.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان 9 اشخاص قتلوا وجرح 39 آخرون نتيجة غارات طائرات الاحتلال المتجددة على بلدة (معركة) فيما قتل شخص بغارة على بلدة (القليلة) في قضاء صور.
واضافت الوكالة أن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات عنيفة على بلدات (طورا والعباسية وكفردونين ومعركة وبرج قلاويه وصريفا وجبشيت والخيام وميفدون) في جنوب لبنان. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



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