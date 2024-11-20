واشنطن: أصدرنا التنبيه لسفارتنا في كييف بناء على تهديد بهجوم كبير محتمل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة أن التنبيه الذي أصدرته اليوم الأربعاء لسفارتها في كييف جاء بناء على معلومات تشير الى "هجوم كبير محتمل" على العاصمة الأوكرانية متوقعة استئناف عودة موظفيها لممارسة أعمالهم بالسفارة غدا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي "لقد اصدرت السفارة هذا التنبيه بناء على تهديد محتمل بهجوم كبير على كييف وهو أمر نأخذه على محمل الجد وأدى إلى التغيير المؤقت في وضع السفارة ونتوقع أن تعود السفارة إلى العمليات العادية غدا".
وامتنع ميلر عن "الخوض في تفاصيل التهديد" غير أنه أكد أن التهديدات المماثلة "أمر نراقبه دائما عن كثب".
وأكد "نحن نأخذ سلامة وأمن موظفينا على محمل الجد وهذا ما أدى إلى تغيير وضع (السفارة الأمريكية في كييف) اليوم" مجددا الاعراب عن اعتقاده بأن "تستأنف عملياتها العادية غدا".
وأوضح بأن الخارجية الأمريكية تستند في تقييم "وضعنا الأمني" إلى "أفضل التقييمات التي نجريها على جميع المعلومات المتاحة لنا ونحاول أن نكون حذرين للغاية من اجل حماية موظفينا".
وأشار ميلر إلى أنه "لم يغادر أحد أوكرانيا نتيجة لهذا كان هناك فقط أشخاص كانوا سيأتون إلى مكاتبهم (بالسفارة) ولم يأتوا إليها اليوم ونتوقع أن يأتوا غدا".
وفي إجابة على سؤال صحفي بشأن ما إذا كانت الرسائل المتداولة عبر الانترنت حول هجوم روسي وشيك على كييف بالصواريخ والمسيرات سببا وراء صدور التنبيه قال ميلر "لن أتحدث عن المعلومات التي نعتمد عليها لإجراء تقييماتنا الأمنية ولكننا نستند دائما في تقييماتنا على مجموعة واسعة من العوامل وننظر إلى عدد من مصادر المعلومات بما في ذلك المعلومات المفتوحة المصدر بالإضافة الى المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا وتلك التي نحصل عليها من شركائنا ثم نتخذ أفضل القرارات الممكنة في الوقت الفعلي لمحاولة حماية موظفينا وسنستمر في القيام بذلك".
وفي سياق آخر تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الى تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق من اليوم في لاوس التي يزورها لحضور الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بخصوص سماح واشنطن لكييف لأول مرة باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد لتعطيل تقدم روسيا في ساحة المعركة.
وأكد ميلر أن الألغام التي ستزود واشنطن كييف بها "غير دائمة" موضحا أنها”تعمل بالبطارية يمكن ضبطها بحيث تبقى نشطة ما بين أربع ساعات وأسبوعين على الأكثر من تاريخ نشرها".
وأضاف "سيتم نشر الألغام الأرضية وبعد ذلك تصبح خاملة في غضون أسبوعين إذا لم يتم تفجيرها".
وشدد على أن هذا النوع من الألغام "مختلفة تماما عن الألغام الأرضية التي نشرها الروس وجيوش أخرى بما في ذلك جيشنا قبل عقود".
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في وقت سابق اليوم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا تقدر بقيمة حوالي 275 مليون دولار وتشمل "ذخيرة لأنظمة الصواريخ والمدفعية أسلحة المضادة للدبابات".
وسبق ذلك موافقة الرئيس بايدن على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى التي قدمها الغرب لكييف لضرب أهداف داخل روسيا وهو ما تلاه توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتوسيع روسيا إمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم صاروخي مدعوم من بلد لديه قوة نووية. (النهاية)
ر س ر / س ع م
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