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واشنطن: أصدرنا التنبيه لسفارتنا في كييف بناء على تهديد بهجوم كبير محتمل

11/20/2024 11:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة أن التنبيه الذي أصدرته اليوم الأربعاء لسفارتها في كييف جاء بناء على معلومات تشير الى "هجوم كبير محتمل" على العاصمة الأوكرانية متوقعة استئناف عودة موظفيها لممارسة أعمالهم بالسفارة غدا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي "لقد اصدرت السفارة هذا التنبيه بناء على تهديد محتمل بهجوم كبير على كييف وهو أمر نأخذه على محمل الجد وأدى إلى التغيير المؤقت في وضع السفارة ونتوقع أن تعود السفارة إلى العمليات العادية غدا".
وامتنع ميلر عن "الخوض في تفاصيل التهديد" غير أنه أكد أن التهديدات المماثلة "أمر نراقبه دائما عن كثب".
وأكد "نحن نأخذ سلامة وأمن موظفينا على محمل الجد وهذا ما أدى إلى تغيير وضع (السفارة الأمريكية في كييف) اليوم" مجددا الاعراب عن اعتقاده بأن "تستأنف عملياتها العادية غدا".
وأوضح بأن الخارجية الأمريكية تستند في تقييم "وضعنا الأمني" إلى "أفضل التقييمات التي نجريها على جميع المعلومات المتاحة لنا ونحاول أن نكون حذرين للغاية من اجل حماية موظفينا".
وأشار ميلر إلى أنه "لم يغادر أحد أوكرانيا نتيجة لهذا كان هناك فقط أشخاص كانوا سيأتون إلى مكاتبهم (بالسفارة) ولم يأتوا إليها اليوم ونتوقع أن يأتوا غدا".
وفي إجابة على سؤال صحفي بشأن ما إذا كانت الرسائل المتداولة عبر الانترنت حول هجوم روسي وشيك على كييف بالصواريخ والمسيرات سببا وراء صدور التنبيه قال ميلر "لن أتحدث عن المعلومات التي نعتمد عليها لإجراء تقييماتنا الأمنية ولكننا نستند دائما في تقييماتنا على مجموعة واسعة من العوامل وننظر إلى عدد من مصادر المعلومات بما في ذلك المعلومات المفتوحة المصدر بالإضافة الى المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا وتلك التي نحصل عليها من شركائنا ثم نتخذ أفضل القرارات الممكنة في الوقت الفعلي لمحاولة حماية موظفينا وسنستمر في القيام بذلك".
وفي سياق آخر تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الى تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق من اليوم في لاوس التي يزورها لحضور الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بخصوص سماح واشنطن لكييف لأول مرة باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد لتعطيل تقدم روسيا في ساحة المعركة.
وأكد ميلر أن الألغام التي ستزود واشنطن كييف بها "غير دائمة" موضحا أنها”تعمل بالبطارية يمكن ضبطها بحيث تبقى نشطة ما بين أربع ساعات وأسبوعين على الأكثر من تاريخ نشرها".
وأضاف "سيتم نشر الألغام الأرضية وبعد ذلك تصبح خاملة في غضون أسبوعين إذا لم يتم تفجيرها".
وشدد على أن هذا النوع من الألغام "مختلفة تماما عن الألغام الأرضية التي نشرها الروس وجيوش أخرى بما في ذلك جيشنا قبل عقود".
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في وقت سابق اليوم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا تقدر بقيمة حوالي 275 مليون دولار وتشمل "ذخيرة لأنظمة الصواريخ والمدفعية أسلحة المضادة للدبابات".
وسبق ذلك موافقة الرئيس بايدن على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى التي قدمها الغرب لكييف لضرب أهداف داخل روسيا وهو ما تلاه توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتوسيع روسيا إمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم صاروخي مدعوم من بلد لديه قوة نووية. (النهاية)

ر س ر / س ع م



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