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المجموعة العربية في فيينا تحذر من الوضع الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان

11/20/2024 11:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 20 - 11 (كونا) -- حذرت المجموعة العربية في فيينا اليوم الأربعاء من الوضع الإنساني الكارثي المترتب على العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعبين الفلسطيني واللبناني.
جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس المجموعة العربية في فيينا سفير السودان لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا مجدي أحمد مفضل خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وجددت المجموعة العربية في بيانها ادانتها باشد العبارات الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي منذ اكثر من عام والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 45 ألف شخص من بينهم 75 بالمئة نساء وأطفال بحسب الامم المتحدة فضلا عن وقوع اكثر من 102 ألف جريح ونزوح ما يناهز مليوني مدني داخلي وتدمير ما يزيد على 70 ألف وحدة سكنية فضلا عن تدمير البنى التحتية الأساسية.
وأشار السفير السوداني إلى ان المجموعة العربية طالبت في بيانها أثناء اجتماع لجنة التعاون التقني برفع مستوى مساعدات الوكالة إلى دولة فلسطين في المجالات التي تدخل بنطاق عمل الوكالة بما فيها الامن الغذائي والزراعة ورصد ومعالجة الملوثات في الماء والتربة وتقديم المساعدة العاجلة لدعم المجال الصحي في قطاع غزة لاسيما عبر توفير المعدات والأجهزة اللازمة للمساعدة على تخطي الكارثة الإنسانية.
كما دان رئيس المجموعة العربية في بيانه الذي ألقاه نيابة عن الدول العربية بأشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين للفلسطينيين (أونروا) ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الامم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات الاحتلال بوصفه القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية وباعتبار هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا مساعي اغتيالها سياسيا.
ودعت المجموعة العربية المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا مشيرة إلى ان الجرائم الإسرائيلية تستوجب تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال عن هذه الجرائم.
كما دانت المجموعة العربية في بيانها بأشد العبارات الجرائم التي طالت مئات الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة وكذلك الصحفيين والأطقم الطبية ومخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم وسياسة العقاب الجماعي واسعة النطاق لاسيما في سياق ما صرح به وزير مالية الاحتلال الاسرائيلي بأنه من المقبول اخلاقيا تجويع اكثر من مليوني شخص في غزة.
واعتبرت المجموعة العربية هذا العدوان تهديدا للسلم والامن الدوليين "ويدفعنا اكثر من أي وقت مضى للتشديد على مطالبة مجلس الامن باتخاذ قرار عاجل تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يضمن امتثال اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار وفرض آليات رقابة دولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل آمن ومستدام".
كما أشادت المجموعة العربية بالجهود الحثيثة والمستمرة المبذولة على مستوى مجلس الامن الدولي من اجل الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة مرحبة بالدعم الواسع الذي حظي به قرار الجمعية العامة في العاشر من مايو الماضي ومعربة عن أسفها لعرقلته على مستوى مجلس الامن.
ورحبت المجموعة العربية كذلك بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تطرق رئيس المجموعة العربية السفير مجدي احمد مفضل في بيانه إلى الوضع في لبنان معربا عن ادانة المجموعة العربية للعدوان الاسرائيلي الهمجي والمتمادي والذي تسبب حتى اليوم باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.
وطالبت المجموعة العربية بتقديم المساعدات الإغاثية الملحة للبنان داعية إلى وقف العدوان بشكل فوري.
واكدت المجموعة العربية دعمها لجهود الدولة اللبنانية في اتصالاتها للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لانهاء عدوانه والوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 بشكل كامل بالتعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية (يونيفيل).
وأعربت المجموعة العربية أيضا عن دعمها لجهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها مدينة الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي السورية والتي استهدفت الأحياء السكنية والمنشآت الاقتصادية وألحقت خسائر مادية وأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة مؤكدة دعم المجموعة لحق سوريا في الدفاع عن ارضها وشعبها. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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