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واشنطن تعتبر سبب الفيتو على مشروع قرار غزة أنه لا يربط بين الهدنة وإطلاق الأسرى

11/20/2024 11:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة إنها استخدمت حق النقض (فيتو) اليوم الأربعاء ضد مشروع القرار الذي طرح للتصويت في مجلس الامن الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة لأن صياغته "لا تربط" وقف إطلاق النار بالقطاع مع إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "أوضحنا طوال هذه العملية أننا لا نستطيع دعم قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري غير المشروط ويفصله عن إطلاق سراح" الأسرى.
وأضاف "لقد عملنا بحسن نية لعدة أسابيع في محاولة للتوصل إلى قرار يمكننا التصويت عليه بالموافقة".
وقال إن الولايات المتحدة سبق أن صوتت بالفعل لصالح قرار في مجلس الأمن هذا العام يدعو إلى وقف إطلاق النار لكنه يدعو إلى وقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الأسرى وتابع "هذا هو موقفنا".
وأضاف "وسوف يظل هذا هو موقفنا. وسوف نواصل البحث عن السبل لإيجاد الإجماع مع الدول الأخرى في مجلس الأمن".
وقال إن الولايات المتحدة اقترحت عددا من الصياغات المختلفة التي من شأنها أن تربط بين الأمرين وتدعو إلى وقف لإطلاق النار يشمل إطلاق سراح الأسرى.
واليوم أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار قدمه أعضاء المجلس العشرة المنتخبون يطالب بإيقاف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى في غزة وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس ال15 لكنه لم يعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة - الدولة الدائمة العضوية بالمجلس - الفيتو
ويؤكد مشروع القرار المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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