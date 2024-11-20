واشنطن تعتبر سبب الفيتو على مشروع قرار غزة أنه لا يربط بين الهدنة وإطلاق الأسرى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة إنها استخدمت حق النقض (فيتو) اليوم الأربعاء ضد مشروع القرار الذي طرح للتصويت في مجلس الامن الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة لأن صياغته "لا تربط" وقف إطلاق النار بالقطاع مع إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "أوضحنا طوال هذه العملية أننا لا نستطيع دعم قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري غير المشروط ويفصله عن إطلاق سراح" الأسرى.
وأضاف "لقد عملنا بحسن نية لعدة أسابيع في محاولة للتوصل إلى قرار يمكننا التصويت عليه بالموافقة".
وقال إن الولايات المتحدة سبق أن صوتت بالفعل لصالح قرار في مجلس الأمن هذا العام يدعو إلى وقف إطلاق النار لكنه يدعو إلى وقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الأسرى وتابع "هذا هو موقفنا".
وأضاف "وسوف يظل هذا هو موقفنا. وسوف نواصل البحث عن السبل لإيجاد الإجماع مع الدول الأخرى في مجلس الأمن".
وقال إن الولايات المتحدة اقترحت عددا من الصياغات المختلفة التي من شأنها أن تربط بين الأمرين وتدعو إلى وقف لإطلاق النار يشمل إطلاق سراح الأسرى.
واليوم أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار قدمه أعضاء المجلس العشرة المنتخبون يطالب بإيقاف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى في غزة وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس ال15 لكنه لم يعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة - الدولة الدائمة العضوية بالمجلس - الفيتو
ويؤكد مشروع القرار المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
MENAFN20112024000071011013ID1108909130
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