Thursday, 21 November 2024 05:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مجلس القيادة اليمني يثمن الدعم البريطاني لخفر السواحل اليمنية

11/20/2024 11:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 20 – 11 (كونا) -- ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأربعاء إعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية.
واعرب العليمي في حسابه الرسمي على منصة (إكس) عن تقديره العالي للدعم البريطاني الجديد الذي يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل اليمنية تشمل زوارق سريعة ومجالات التدريب والمساعدة في سياق التعاون الوثيق بين المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لمنع القرصنة وعمليات التهريب المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
يأتي هذا عشية زيارة مرتقبة يجريها العليمي إلى العاصمة البريطانية لندن يوم غد الخميس وفقا لما اوردته تقارير إعلامية (النهاية)

س ن ص / ه س ص



MENAFN20112024000071011013ID1108909129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث