رئيس مجلس القيادة اليمني يثمن الدعم البريطاني لخفر السواحل اليمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 20 – 11 (كونا) -- ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأربعاء إعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية.
واعرب العليمي في حسابه الرسمي على منصة (إكس) عن تقديره العالي للدعم البريطاني الجديد الذي يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل اليمنية تشمل زوارق سريعة ومجالات التدريب والمساعدة في سياق التعاون الوثيق بين المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لمنع القرصنة وعمليات التهريب المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
يأتي هذا عشية زيارة مرتقبة يجريها العليمي إلى العاصمة البريطانية لندن يوم غد الخميس وفقا لما اوردته تقارير إعلامية (النهاية)
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