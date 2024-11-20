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المفوضية السامية لحقوق الانسان قلقة بشأن العنف المتزايد في هايتي

11/20/2024 11:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 20 - 11 (كونا) -– أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف من قبل العصابات المسلحة في العاصمة الهايتية (بورت أوبرانس) والذي تسبب بالعديد من المآسي.
ما لا يقل عن 150 قتيلا واصابة 92 آخرين فضلا عن نزوح ما لا يقل عن 20 الف شخص خلال الأسبوع الماضي فقط.
وقال تورك في بيان صحفي صادر من جنيف ان سكان (بورت أوبرانس) البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة "اصبحوا رهائن عند العصابات المسلحة التي تسيطر على جميع الطرق الرئيسية داخل وخارج العاصمة الهايتية" لافتا الى ان العنف المتصاعد للعصابات أدى الى مقتل أكثر من 150 شخصا واصابة 92 آخرين فضلا عن نزوح ما لا يقل عن 20 الف شخص خلال الأسبوع الماضي فقط.
وحذر تورك من ارتفاع حالات الاعدام خارج نطاق القانون مضيفا أن 55 بالمئة على الأقل من الوفيات الناجمة عن الهجمات المتزامنة والمنسقة في العاصمة وقعت نتيجة تبادل إطلاق النار بين أفراد العصابات والشرطة.
ودعا تورك الى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز قوات الشرطة الهايتية ودعم بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات هناك لحماية السكان واستعادة سيادة القانون بشكل فعال.
وأفادت المفوضية السامية بأن أعمال العنف الأخيرة التي تقوم بها العصابات المسلحة منذ 11 نوفمبر اسفرت عن ارتفاع العدد الاجمالي للضحايا إلى 4544 قتيلا و2060 جريحا بالإضافة الى نزوح ما يقدر من 700 الف شخص داخليا في جميع أنحاء البلاد نصفهم تقريبا من الأطفال.
يذكر ان هايتي تواجه منذ سنوات عديدة أزمة فقر وانعدام حاد في الامن الغذائي اضافة الى عدم استقرار سياسي وأعمال عنف وصراع بين العصابات المسلحة والشرطة خاصة منذ اغتيال الرئيس السابق للبلاد جوفينيل مويز في شهر يوليو من سنة 2021 على يد مجموعة مسلحة لتصل الى مرحلة حرجة في مارس الماضي. (النهاية)

ا م خ / ر ج



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