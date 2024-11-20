Thursday, 21 November 2024 05:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالي: رئيس المجلس العسكري يقيل رئيس الوزراء بسبب انتقاده للفترة الانتقالية

11/20/2024 11:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 11 (كونا) -- أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي عاصيمي غويتا اليوم الأربعاء رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا بعد سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد على خلفية انتقاده مؤخرا لتمديد الفترة الانتقالية.
وأفاد مرسوم وقعه غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي بأنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وأعضاء الحكومة".
وجاءت إقالة مايغا الذي كان يشغل المنصب منذ عام 2021 بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات وتحدث عن الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية الحالية.
وشهدت عدة مدن مالية منذ صباح اليوم مظاهرات تطالب باستقالة مايغا وخصوصا في العاصمة باماكو ومدن (تمبكتو) و(كيتا) و(غاو) و(ميناكا) احتجاجا على تصريحاته المنتقدة لاستمرار الفترة الانتقالية في البلاد دون تحديد أجل لنهايتها. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN20112024000071011013ID1108909127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث