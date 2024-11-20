مالي: رئيس المجلس العسكري يقيل رئيس الوزراء بسبب انتقاده للفترة الانتقالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 20 - 11 (كونا) -- أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي عاصيمي غويتا اليوم الأربعاء رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا بعد سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد على خلفية انتقاده مؤخرا لتمديد الفترة الانتقالية.
وأفاد مرسوم وقعه غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي بأنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وأعضاء الحكومة".
وجاءت إقالة مايغا الذي كان يشغل المنصب منذ عام 2021 بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات وتحدث عن الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية الحالية.
وشهدت عدة مدن مالية منذ صباح اليوم مظاهرات تطالب باستقالة مايغا وخصوصا في العاصمة باماكو ومدن (تمبكتو) و(كيتا) و(غاو) و(ميناكا) احتجاجا على تصريحاته المنتقدة لاستمرار الفترة الانتقالية في البلاد دون تحديد أجل لنهايتها. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN20112024000071011013ID1108909127
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.