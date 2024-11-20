Thursday, 21 November 2024 05:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الدفاع الإسبانية: لا يمكن السماح بأن يصبح لبنان أفغانستان جديدة

11/20/2024 11:40:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 11 (كونا) -- شددت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلز اليوم الأربعاء على التزام بلادها بإعادة توجيه الوضع في لبنان محذرة من انه "لا يمكن السماح بأن يصبح لبنان أفغانستان جديدة".
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة أمام لجنة الدفاع في مجلس النواب الإسباني لاستعراض المهام التي تشارك فيها إسبانيا بالخارج.
وذكرت روبلز بفشل المجتمع الدولي في أفغانستان وبموت أكثر من 100 جندي إسباني على أراضيها في الوقت الذي تطرقت أيضا إلى وضع النساء في أفغانستان.
وأشادت بدور القوات الإسبانية المنتشرة في لبنان والتزامها بحفظ الأمن والسلام على الرغم من الأخطار المحيطة بها لافة الى وجود 664 جنديا إسبانيا هناك ضمن صفوف قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) موزعين بين قاعدة (ميغيل دي ثربانتس) في (مرجعيون) ومقر البعثة في بلدة (الناقورة).
وذكرت ان 15108 جنود في القوات المسلحة الإسبانية شاركوا في 17 مهمة بالخارج خلال العام الحالي من بينهم 1300 امرأة.
من جهة أخرى أكدت الوزيرة الاسبانية ان التزام بلادها تجاه أوكرانيا أمر لا جدال فيه كما هو الحال مع الشعب اللبناني مشيرة إلى ان إسبانيا قدمت الدعم لأوكرانيا في جميع المجالات وستواصل دعمها طالما اقتضى الأمر.
ودعت روبلز إلى النمو التدريجي لميزانية الدفاع بما يسمح بتحديث وتحسين القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإسبانية مشيرة الى أن اسبانيا رفعت انفاقها الدفاعي بنسبة 77 بالمئة منذ عام 2016 ومشددة على الالتزام الراسخ للحكومة الإسبانية برفع ميزانية الدفاع إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. (النهاية)

ه ن د / ر ج



MENAFN20112024000071011013ID1108909126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث