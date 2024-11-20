وزيرة الدفاع الإسبانية: لا يمكن السماح بأن يصبح لبنان أفغانستان جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 20 - 11 (كونا) -- شددت وزيرة
الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلز اليوم الأربعاء على التزام بلادها بإعادة توجيه الوضع في لبنان محذرة من انه "لا يمكن السماح بأن يصبح لبنان أفغانستان جديدة".
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة أمام لجنة الدفاع في مجلس النواب الإسباني لاستعراض المهام التي تشارك فيها إسبانيا بالخارج.
وذكرت روبلز بفشل المجتمع الدولي في أفغانستان وبموت أكثر من 100 جندي إسباني على أراضيها في الوقت الذي تطرقت أيضا إلى وضع النساء في أفغانستان.
وأشادت بدور القوات الإسبانية المنتشرة في لبنان والتزامها بحفظ الأمن والسلام على الرغم من الأخطار المحيطة بها لافة الى وجود 664 جنديا إسبانيا هناك ضمن صفوف قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) موزعين بين قاعدة (ميغيل دي ثربانتس) في (مرجعيون) ومقر البعثة في بلدة (الناقورة).
وذكرت ان 15108 جنود في القوات المسلحة الإسبانية شاركوا في 17 مهمة بالخارج خلال العام الحالي من بينهم 1300 امرأة.
من جهة أخرى أكدت الوزيرة الاسبانية ان التزام بلادها تجاه أوكرانيا أمر لا جدال فيه كما هو الحال مع الشعب اللبناني مشيرة إلى ان إسبانيا قدمت الدعم لأوكرانيا في جميع المجالات وستواصل دعمها طالما اقتضى الأمر.
ودعت روبلز إلى النمو التدريجي لميزانية الدفاع بما يسمح بتحديث وتحسين القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإسبانية مشيرة الى أن اسبانيا رفعت انفاقها الدفاعي بنسبة 77 بالمئة منذ عام 2016 ومشددة على الالتزام الراسخ للحكومة الإسبانية برفع ميزانية الدفاع إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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