موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - مجلس الأمن الدولي يخفق في اعتماد مشروع قرار قدمه أعضاء المجلس العشرة المنتخبون يطالب بإيقاف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى في غزة وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).

عمان - السلطات السورية تعلن مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح إثر جوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البنايات في مدينة (تدمر) السورية من اتجاه منطقة التنف الحدودية.

بيروت – مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 3558 قتيلا و15123 جريحا.

الجزائر - رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي عاصيمي غويتا يقيل رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا بعد سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد على خلفية انتقاده مؤخرا لتمديد الفترة الانتقالية. (النهاية) ر ج