موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - مجلس الأمن الدولي يخفق في اعتماد مشروع قرار قدمه أعضاء المجلس العشرة المنتخبون يطالب بإيقاف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى في غزة وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
عمان - السلطات السورية تعلن مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح إثر قصف جوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البنايات في مدينة (تدمر) السورية من اتجاه منطقة التنف الحدودية.
بيروت – مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع عدد ضحايا غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3558 قتيلا و15123 جريحا.
الجزائر - رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي عاصيمي غويتا يقيل رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا بعد سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد على خلفية انتقاده مؤخرا لتمديد الفترة الانتقالية. (النهاية) ر ج
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