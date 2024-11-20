رئيس الجمارك يستعرض جهود شؤون الجمارك للارتقاء ببيئة خضراء مستدامة في العاصمة الأذربيجانية باكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استعرض الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك جهود شؤون الجمارك للارتقاء ببيئة خضراء مستدامة وذلك خلال الجلسة الاستثنائية للجمارك الخضراء، التي تأتي ضمن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة COP 29 بشأن تغيير المناخ في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وشارك في الحلقة النقاشية الخاصة بالجمارك الخضراء والتي تأتي تحت عنوان «مبادرة الجمارك الخضراء دور الجمارك في تعزيز التجارة المستدامة وحماية البيئة»، وقد استعرض رئيس الجمارك الجهود الرامية التي توليها شؤون الجمارك للمحافظة على البيئة من خلال استخدام أحدث الأجهزة التقنية لرصد الاشعاعات والمواد المشتبه بها وتقييد بعض السلع الخاصة والمستنفذة لطبقة الاوزون بالتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.
كما استعرض رئيس الجمارك المبادرات الخاصة بالخطة الاستراتيجية لشؤون الجمارك 2024- 2027 ، والتي تساهم في تعزيز مفهوم الجمارك الخضراء من خلال إعادة تدوير الورق ومشاريع أنظمة الطاقة الشمسية والحد من استخدام الورق ونشر الوعي وبناء القدرات في شؤون الجمارك.
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