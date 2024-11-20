رئيس الجمارك يستعرض جهود شؤون الجمارك للارتقاء ببيئة خضراء مستدامة في العاصمة الأذربيجانية باكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استعرض‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬جهود‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬للارتقاء‭ ‬ببيئة‭ ‬خضراء‭ ‬مستدامة‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للجمارك‭ ‬الخضراء،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ COP 29 ‭ ‬بشأن‭ ‬تغيير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجمارك‭ ‬الخضراء‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬الجمارك‭ ‬الخضراء‭ ‬دور‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬المستدامة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬التقنية‭ ‬لرصد‭ ‬الاشعاعات‭ ‬والمواد‭ ‬المشتبه‭ ‬بها‭ ‬وتقييد‭ ‬بعض‭ ‬السلع‭ ‬الخاصة‭ ‬والمستنفذة‭ ‬لطبقة‭ ‬الاوزون‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬المبادرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬2024‭- ‬2027‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الجمارك‭ ‬الخضراء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬الورق‭ ‬ومشاريع‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الورق‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭.‬