بورصة البحرين تستضيف مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، أمس استضافة مؤتمر TradingTech Summit MENA 2024، الذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في 25 نوفمبر 2024 في فندق الريتز كارلتون البحرين. ويقام المؤتمر بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية ومجموعة A - Team ويهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم التواصل بين القادة في مجال التكنولوجيا، فضلا عن إلقاء الضوء على التطورات التكنولوجية في أسواق المال في المنطقة.
وسيتم خلال المؤتمر بحث العديد من المواضيع التي سوف تسهم في تشكيل مستقبل الأسواق المالية، بما في ذلك دمج وإدارة البيانات الضخمة، وتعزيز النمو المستدام للأسواق المالية، وتطوير أنظمة التداول. كما سيتناول المؤتمر أيضًا الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في التداول، والدروس المستفادة من تطبيق أنظمة مراقبة التداول الصوتي والإلكتروني، فضلا عن توجيه الأوامر الذكية، وتحديث آلية ما بعد التداول.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر متحدثين مرموقين من كبرى المؤسسات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك البنك الأهلي المتحد، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأمازون ويب سيرفيسيز، وبورصة البحرين، وشركة البحرين للمقاصة، ومصرف البحرين المركزي، وبنك أتش إس بي سي، وكامكو إنفست، و LSEG ، فضلا عن مايكروسوفت، وسيكو، وشركة وامض، وغيرها. وسوف يتم خلال المؤتمر مشاركة الرؤى المختلفة للقادة في مجال التكنولوجيا، والدروس المستفادة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا المالية.
وفي تعليقه على المؤتمر المرتقب قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «إن مؤتمر TradingTech Summit MENA 2024 يؤكد التزام بورصة البحرين بتعزيز الابتكار ودعم التطورات التكنولوجية في أسواق المال. ومن خلال استضافة هذا المؤتمر فإننا نسعى إلى دعم تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون بين القادة في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز البنية التحتية للأسواق الإقليمية. وتتشرف بورصة البحرين بدعم هذا المؤتمر المتميز، والمساهمة في بناء منظومة مالية مرنة ومتطورة».
من جانبه، قال رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية: «لطالما كانت التكنولوجيا العمود الفقري الأساسي لأسواق الأسهم وشركات المقاصة. ومن خلال إقامة هذا الحدث الذي يركز على التكنولوجيا للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، الذي تستضيفه بورصة البحرين، نهدف إلى تعزيز ودعم التطور التكنولوجي في مجال التداول في المنطقة، حيث يسلط المؤتمر الضوء على كيفية استخدام التكنولوجيا لخلق ميزة تنافسية في الأسواق المالية في جانب الشراء والبيع».
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