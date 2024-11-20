بورصة البحرين تستضيف مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬أمس‭ ‬استضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬ TradingTech ‭ ‬ Summit ‭ ‬ MENA ‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬البحرين‭. ‬ويقام‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬العربية‭ ‬ومجموعة‭ ‬ A ‭-‬ Team ‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وسيتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬بحث‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دمج‭ ‬وإدارة‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية،‭ ‬وتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬التداول‭. ‬كما‭ ‬سيتناول‭ ‬المؤتمر‭ ‬أيضًا‭ ‬الدور‭ ‬المتزايد‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التداول،‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أنظمة‭ ‬مراقبة‭ ‬التداول‭ ‬الصوتي‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توجيه‭ ‬الأوامر‭ ‬الذكية،‭ ‬وتحديث‭ ‬آلية‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التداول‭.

‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬المؤتمر‭ ‬متحدثين‭ ‬مرموقين‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬وسوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وأمازون‭ ‬ويب‭ ‬سيرفيسيز،‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للمقاصة،‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وبنك‭ ‬أتش‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬وكامكو‭ ‬إنفست،‭ ‬و LSEG ،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬وسيكو،‭ ‬وشركة‭ ‬وامض،‭ ‬وغيرها‭. ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬مشاركة‭ ‬الرؤى‭ ‬المختلفة‭ ‬للقادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬السريع‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المؤتمر‭ ‬المرتقب‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مؤتمر TradingTech ‭ ‬ Summit ‭ ‬ MENA ‭ ‬2024‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬فإننا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬وتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للأسواق‭ ‬الإقليمية‭. ‬وتتشرف‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المتميز،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬مالية‭ ‬مرنة‭ ‬ومتطورة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رامي‭ ‬الدكاني‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬العربية‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬الأساسي‭ ‬لأسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬وشركات‭ ‬المقاصة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬يسلط‭ ‬المؤتمر‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لخلق‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الشراء‭ ‬والبيع‮»‬‭.‬