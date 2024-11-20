Thursday, 21 November 2024 05:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بورصة البحرين تستضيف مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

11/20/2024 11:40:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬أمس‭ ‬استضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬ TradingTech ‭ ‬ Summit ‭ ‬ MENA ‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬البحرين‭. ‬ويقام‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬العربية‭ ‬ومجموعة‭ ‬ A ‭-‬ Team ‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وسيتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬بحث‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دمج‭ ‬وإدارة‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية،‭ ‬وتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬التداول‭. ‬كما‭ ‬سيتناول‭ ‬المؤتمر‭ ‬أيضًا‭ ‬الدور‭ ‬المتزايد‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التداول،‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أنظمة‭ ‬مراقبة‭ ‬التداول‭ ‬الصوتي‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توجيه‭ ‬الأوامر‭ ‬الذكية،‭ ‬وتحديث‭ ‬آلية‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التداول‭.
‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬المؤتمر‭ ‬متحدثين‭ ‬مرموقين‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬وسوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وأمازون‭ ‬ويب‭ ‬سيرفيسيز،‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للمقاصة،‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وبنك‭ ‬أتش‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬وكامكو‭ ‬إنفست،‭ ‬و LSEG ،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬وسيكو،‭ ‬وشركة‭ ‬وامض،‭ ‬وغيرها‭. ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬مشاركة‭ ‬الرؤى‭ ‬المختلفة‭ ‬للقادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬السريع‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المؤتمر‭ ‬المرتقب‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مؤتمر TradingTech ‭ ‬ Summit ‭ ‬ MENA ‭ ‬2024‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬فإننا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬وتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للأسواق‭ ‬الإقليمية‭. ‬وتتشرف‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المتميز،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬مالية‭ ‬مرنة‭ ‬ومتطورة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رامي‭ ‬الدكاني‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬العربية‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬الأساسي‭ ‬لأسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬وشركات‭ ‬المقاصة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬يسلط‭ ‬المؤتمر‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لخلق‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الشراء‭ ‬والبيع‮»‬‭.‬

MENAFN20112024000055011008ID1108909097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث