درة البحرين تشارك في سيتي سكيب البحرين 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشارك درة البحرين -المشروع العقاري الرائد- في معرض سيتي سكيب البحرين 2024 المنعقد في نسخته الثالثة في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2024 بمركز البحرين العالمي للمعارض، حيث تأتي هذه المشاركة امتداداً لمشاركات الدرة في معارض سيتي سكيب المحلية والإقليمية منذ العام 2006.
وأشاد ياسر الحمادي الرئيس التنفيذي لدرة البحرين بدور مؤسسة التنظيم العقاري في إدارة تنظيم المعرض لما له من دور فعال في إتاحة فرص كبيرة لمختلف المستثمرين في قطاع العقار والتطوير العقاري، وأشار الحمادي إلى أن درة البحرين حريصة على المشاركة في معرض سيتي سكيب البحرين الذي يعتبر الحدث العقاري الأكبر والأهم في مملكة البحرين، حيث يجمع كبار المطورين العقاريين في المملكة بمشاريعهم المتميزة تحت سقف واحد.
وأضاف الحمادي، أن درة البحرين ستواصل طرح مشروعها (جوهرة المرجان) في المعرض الذي يمثل المرحلة الرابعة من المشروع، وذلك لتطوير جزيرة (المرجان 5)، التي ستحتوي على 200 فيلا فريدة مطلة على البحر، حيث تتاح الفرصة للمهتمين بحجز فيلتهم في المشروع بحسب الخيارات المتعددة المتاحة.
وقد روعيت في المشروع احتياجات الأسرة الخليجية، بتوفير وسائل الراحة والاسترخاء المتكامل، وجو المتعة العائلية من خلال لمسة معمارية حديثة بتصميم جديد متقن، حيث ستحتوي كل جزيرة على المرافق الأساسية التي تكمل أسلوب الحياة العصري الذي يتوقعه ملاك الفلل السكنية، من ملاعب متنوعة، ونوادٍ صحية، ومساجد، ومرافق الشاطئ والحياة البحرية، وغيرها من المرافق الحيوية.
الجدير بالذكر أن درة البحرين مشروع متميز في جنوب البحرين، تم تدشين المرحلتين الأولى والثانية منه في عام 2005، لتطوير 7 جزر بما مجموعه 1042 فيلا من أحجام مختلفة للأراضي تتراوح بين 500 و1500متر مربع، حيث تم البدء بتسليم الفلل للملاك في عام 2009. ثم تم إطلاق المرحلة الثالثة في عام 2014 لتطوير جزيرتين تحت مسمى مشروع الفيروز 800، حيث اشتمل على ما مجموعه 168 فيلا بحجم 800 متر مربع، وتم البدء في تسليم الفلل للملاك في عام 2016.
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