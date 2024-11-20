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درة البحرين تشارك في سيتي سكيب البحرين 2024

11/20/2024 11:40:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشارك‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ -‬المشروع‭ ‬العقاري‭ ‬الرائد‭- ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬امتداداً‭ ‬لمشاركات‭ ‬الدرة‭ ‬في‭ ‬معارض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2006‭.‬

وأشاد‭ ‬ياسر‭ ‬الحمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدرة‭ ‬البحرين‭ ‬بدور‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬تنظيم‭ ‬المعرض‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬فرص‭ ‬كبيرة‭ ‬لمختلف‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقار‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬وأشار‭ ‬الحمادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬الأكبر‭ ‬والأهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬كبار‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بمشاريعهم‭ ‬المتميزة‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭.‬

وأضاف‭ ‬الحمادي،‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬ستواصل‭ ‬طرح‭ ‬مشروعها‭ (‬جوهرة‭ ‬المرجان‭) ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬جزيرة‭ (‬المرجان‭ ‬5‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬ستحتوي‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬فيلا‭ ‬فريدة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬البحر،‭ ‬حيث‭ ‬تتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمهتمين‭ ‬بحجز‭ ‬فيلتهم‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬بحسب‭ ‬الخيارات‭ ‬المتعددة‭ ‬المتاحة‭.‬

وقد‭ ‬روعيت‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬المتكامل،‭ ‬وجو‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسة‭ ‬معمارية‭ ‬حديثة‭ ‬بتصميم‭ ‬جديد‭ ‬متقن،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتوي‭ ‬كل‭ ‬جزيرة‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تكمل‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬العصري‭ ‬الذي‭ ‬يتوقعه‭ ‬ملاك‭ ‬الفلل‭ ‬السكنية،‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬متنوعة،‭ ‬ونوادٍ‭ ‬صحية،‭ ‬ومساجد،‭ ‬ومرافق‭ ‬الشاطئ‭ ‬والحياة‭ ‬البحرية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬مشروع‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البحرين،‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬لتطوير‭ ‬7‭ ‬جزر‭ ‬بما‭ ‬مجموعه‭ ‬1042‭ ‬فيلا‭ ‬من‭ ‬أحجام‭ ‬مختلفة‭ ‬للأراضي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬500‭ ‬و1500متر‭ ‬مربع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬بتسليم‭ ‬الفلل‭ ‬للملاك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لتطوير‭ ‬جزيرتين‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬مشروع‭ ‬الفيروز‭ ‬800،‭ ‬حيث‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬168‭ ‬فيلا‭ ‬بحجم‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬الفلل‭ ‬للملاك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭.

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