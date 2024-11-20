بريق الرتاج تعلن مشاركتها في معرض سيتي سكيب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬العقارية،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬بالمشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشاركتها‭ ‬كراعٍ‭ ‬ذهبي‭ ‬للنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭. ‬ويُقام‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬ولغاية‭ ‬30‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

وخلال‭ ‬مشاركتها،‭ ‬تعتزم‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬استعراض‭ ‬مشاريعها‭ ‬المبتكرة‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للتنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬المستدامة‭. ‬وبصفتها‭ ‬راعيا‭ ‬ذهبيا‭ ‬للمعرض،‭ ‬تؤكد‭ ‬الشركة‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬يتناغم‭ ‬فيها‭ ‬عنصرا‭ ‬الفخامة‭ ‬والراحة،‭ ‬والمُضي‭ ‬قدمًا‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬وتجسيد‭ ‬الموروث‭ ‬الثقافي‭.‬

طوال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض،‭ ‬ستكشف‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بالتميز،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذا‭ ‬المشاريع‭ ‬‮«‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬ملاذ‭ ‬ساحلي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬دفء‭ ‬الحياة‭ ‬العائلية‭ ‬وسكون‭ ‬الطبيعة،‭ ‬ويتيح‭ ‬نمطًا‭ ‬معيشيا‭ ‬يعزز‭ ‬الشعور‭ ‬بالانتماء‭ ‬الى‭ ‬المجتمع‭.‬

وسيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬‮«‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المساكن‭ ‬الحصرية‭ ‬ذات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المرافق‭ ‬الفاخرة‭ ‬والتصميم‭ ‬العصري،‭ ‬ما‭ ‬يرسخ‭ ‬معيارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للحياة‭ ‬الراقية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وتأكيدًا‭ ‬لالتزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬ستطرح‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬‮«‬سنيار‭ ‬القرية‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمراكز‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحثية‭ ‬ومساحات‭ ‬التعافي‭ ‬والاستشفاء‭. ‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الوجهات‭ ‬البارزة،‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬منتجع‭ ‬حوار‭ ‬بإدارة‭ ‬مانتيس‮»‬،‭ ‬الوجهة‭ ‬السياحية‭ ‬البيئية‭ ‬المقرر‭ ‬افتتاحها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬جزيرة‭ ‬حوار،‭ ‬ليجسد‭ ‬مفهوم‭ ‬الفخامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصاميم‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬والفلل‭ ‬الشاطئية‭ ‬الفاخرة‭. ‬كما‭ ‬سيشتمل‭ ‬المنتجع‭ ‬على‭ ‬الفرع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لأكاديمية‭ ‬‮«‬بير‭ ‬جريلز‮»‬‭ ‬الشهيرة‭ ‬عالميا‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬المغامرة‭ ‬والتحمل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬بتعزيز‭ ‬التراث‭ ‬البيئي‭ ‬الفريد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتركيزها‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬السياحة‭ ‬المسؤولة‭.‬

وتشمل‭ ‬المشاريع‭ ‬البارزة‭ ‬الأخرى‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مجمع‭ ‬سكني‭ ‬راقٍ‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬يتيح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬فرصا‭ ‬جذابة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مصممة‭ ‬بعناية‭ ‬وإتقان‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬توفر‭ ‬شقق‭ ‬‮«‬واحتي‮»‬،‭ ‬الواقعة‭ ‬بمحاذاة‭ ‬طريق‭ ‬قلالي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬بمساحات‭ ‬واسعة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬ومصممة‭ ‬لضمان‭ ‬الراحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المجتمع،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬خيارًا‭ ‬مثاليًّا‭ ‬للعائلات‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬صرح‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬نعتزم‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬متميزة‭ ‬تجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بخلق‭ ‬مشهد‭ ‬عقاري‭ ‬مستقبلي‭ ‬ديناميكي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬والابتكار‭. ‬تمثل‭ ‬مشاريعنا‭ ‬مزيجًا‭ ‬فريدًا‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭ ‬المتفردة‭ ‬التي‭ ‬تتناغم‭ ‬مع‭ ‬ركائز‭ ‬المسؤولية‭ ‬البيئية‭ ‬وثوابت‭ ‬الموروث‭ ‬الثقافي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬منها‭ ‬خيارات‭ ‬سكنية‭ ‬تثري‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬عقارية‭ ‬رائدة‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشتري‭ ‬المنازل‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬والاتجاهات‭ ‬السائدة‭ ‬والرؤى‭ ‬المستجدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬وتهدف‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬مشاريعها‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬لتأكيد‭ ‬إمكاناتها‭ ‬الواعدة‭ ‬والمتفردة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العقارات‭ ‬المحلي،‭ ‬وإبراز‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬