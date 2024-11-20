بريق الرتاج تعلن مشاركتها في معرض سيتي سكيب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة بريق الرتاج العقارية، الشركة الرائدة في خدمات إدارة التطوير العقاري التي تمتلك سجلا حافلا بالمشاريع العقارية البارزة في المملكة، مشاركتها كراعٍ ذهبي للنسخة الثالثة من معرض سيتي سكيب البحرين. ويُقام هذا الحدث العقاري البارز في الفترة الممتدة من 26 نوفمبر ولغاية 30 نوفمبر، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض، وتحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وخلال مشاركتها، تعتزم بريق الرتاج استعراض مشاريعها المبتكرة المتوافقة مع رؤية المملكة المستقبلية للتنمية الحضرية المستدامة. وبصفتها راعيا ذهبيا للمعرض، تؤكد الشركة التزامها الراسخ بتطوير القطاع العقاري في البحرين، وذلك من خلال طرح مشاريع تنموية يتناغم فيها عنصرا الفخامة والراحة، والمُضي قدمًا بجهود حثيثة في تعزيز الوعي البيئي وتجسيد الموروث الثقافي.
طوال فترة المعرض، ستكشف شركة بريق عن مجموعة رائعة من المشاريع التي تعكس التزامها بالتميز، ومن أبرز هذا المشاريع «قرية رأس حيان»، وهي ملاذ ساحلي يجمع بين دفء الحياة العائلية وسكون الطبيعة، ويتيح نمطًا معيشيا يعزز الشعور بالانتماء الى المجتمع.
وسيتم تسليط الضوء على «المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين» وهي مجموعة من المساكن الحصرية ذات العلامة التجارية التي تجمع بين المرافق الفاخرة والتصميم العصري، ما يرسخ معيارًا جديدًا للحياة الراقية في البحرين. وتأكيدًا لالتزامها بتعزيز السياحة العلاجية داخل المملكة، ستطرح بريق الرتاج «سنيار القرية الطبية» الكائنة في المحرق، وهي منطقة مصممة خصيصًا لتقديم مجموعة واسعة من مرافق الرعاية الصحية المتقدمة والمراكز التعليمية والبحثية ومساحات التعافي والاستشفاء.
وعلاوة على كل هذه الوجهات البارزة، يأتي «منتجع حوار بإدارة مانتيس»، الوجهة السياحية البيئية المقرر افتتاحها في ديسمبر 2024 على شواطئ جزيرة حوار، ليجسد مفهوم الفخامة والاستدامة من خلال تصاميم صديقة للبيئة والفلل الشاطئية الفاخرة. كما سيشتمل المنتجع على الفرع الأول من نوعه في الشرق الأوسط لأكاديمية «بير جريلز» الشهيرة عالميا والمتخصصة في تقديم تجارب المغامرة والتحمل، وهو ما يعكس التزام بريق الرتاج بتعزيز التراث البيئي الفريد لمملكة البحرين وتركيزها على إثراء السياحة المسؤولة.
وتشمل المشاريع البارزة الأخرى «ستراتا في دلمونيا»، وهو مجمع سكني راقٍ في جزيرة دلمونيا يتيح للمستثمرين فرصا جذابة في بيئة مصممة بعناية وإتقان. بالإضافة إلى ذلك، توفر شقق «واحتي»، الواقعة بمحاذاة طريق قلالي بالقرب من ديار المحرق، وحدات سكنية بمساحات واسعة مكونة من ثلاث غرف نوم، ومصممة لضمان الراحة وتعزيز روح المجتمع، ما يجعلها خيارًا مثاليًّا للعائلات.
وتعليقًا على هذه المشاركة، صرح يوسف بوجيري، الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون من ضمن المشاركين في معرض سيتي سكيب البحرين 2024، حيث نعتزم تقديم مشاريع متميزة تجسد التزامنا الراسخ بخلق مشهد عقاري مستقبلي ديناميكي قائم على الاستدامة والابتكار. تمثل مشاريعنا مزيجًا فريدًا من الفخامة المتفردة التي تتناغم مع ركائز المسؤولية البيئية وثوابت الموروث الثقافي، وهو ما يجعل منها خيارات سكنية تثري جودة الحياة وتسهم في النهوض بمكانة البحرين كوجهة عقارية رائدة».
جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب البحرين يُعد من أبرز الفعاليات العقارية في المملكة، حيث يجمع الآلاف من المهنيين والخبراء في مجال التطوير العقاري، بالإضافة إلى مشتري المنازل والمستثمرين، وذلك لاستكشاف الفرص والاتجاهات السائدة والرؤى المستجدة في هذا القطاع. وتهدف بريق الرتاج، من خلال استعراض مشاريعها المميزة في المعرض، لتأكيد إمكاناتها الواعدة والمتفردة في سوق العقارات المحلي، وإبراز الدور الحيوي لإسهاماتها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
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