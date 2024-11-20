طيران الخليج تحصد جائزة تصنيف الخمس نجوم من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصلت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬تصنيف‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ ‬المرموقة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬رابطة‭ ‬تجربة‭ ‬ركاب‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ (‬ APEX ‭) ‬تقديراً‭ ‬لرحلة‭ ‬التطوير‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لمسافريها‭. ‬وتسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬السيد‭ ‬جيفري‭ ‬جوه‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬تجربة‭ ‬السفر‭ ‬المستقبلية‭ (‬ FTE ‭) ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تنظميه‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬جوه‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعكس‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬وجهات‭ ‬شبكة‭ ‬الناقلة‭ ‬وتقديمها‭ ‬لتجربة‭ ‬سفر‭ ‬متميزة‭ ‬للعملاء‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ (‬ APEX ‭) ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬مهم‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتحسين‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لعملاء‭ ‬الناقلة‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬وولائهم‭ ‬المتواصلين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬جو‭ ‬ليدر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ (‬ APEX ‭) ‬بجهود‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬قائلاً‭ ‬إنها‭ ‬استحقت‭ ‬الجائزة‭ ‬بفضل‭ ‬جهودها‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬ونشر‭ ‬روح‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بها‭ ‬الناقلة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التحول‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬مع‭ ‬إدخال‭ ‬طائرات‭ ‬حديثة‭ ‬مثل‭ ‬بوينغ‭ ‬787‭-‬9‭ ‬دريملاينر‭ ‬وتحسين‭ ‬مقصوراتها‭ ‬الفاخرة‭ ‬لتنافس‭ ‬معايير‭ ‬مقصورة‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميًا؛‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدماتها‭ ‬المبتكرة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬اختر‭ ‬طبقك‭ ‬المفضل‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬اتخاذها‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعلها‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الناقلات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأضاف‭: ‬إن‭ ‬تركيز‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬الحين‭ ‬الذي‭ ‬تحافظ‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬إرثها‭ ‬الثقافي‭ ‬أمّن‭ ‬للناقلة‭ ‬مكانها‭ ‬بين‭ ‬ناقلات‭ (‬ APEX ‭) ‬ذات‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭.‬

وتُعدّ‭ (‬ APEX ‭) ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭. ‬وتعتمد‭ ‬تصنيفات‭ (‬ APEX ‭) ‬الرسمية‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬العملاء‭ ‬الموثقة‭ ‬والمعتمدة،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬كتقدير‭ ‬لقدرات‭ ‬الناقلة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬توقعات‭ ‬المسافرين‭ ‬وتجاوز‭ ‬تلك‭ ‬التوقعات‭. ‬

وتلتزم‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬تحديث‭ ‬أسطولها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬ومزايا‭ ‬مقصوراتها،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة؛‭ ‬كما‭ ‬يجسد‭ ‬حصول‭ ‬الناقلة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭. ‬