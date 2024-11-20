طيران الخليج تحصد جائزة تصنيف الخمس نجوم من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصلت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية ( APEX ) تقديراً لرحلة التطوير المستمرة التي تخوضها الناقلة الوطنية، وحرصها على تقديم خدمات استثنائية لمسافريها. وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج السيد جيفري جوه خلال معرض تجربة السفر المستقبلية ( FTE ) الذي تم تنظميه في سنغافورة من 18 الى 20 نوفمبر 2024.
وبهذه المناسبة صرح السيد جوه بأن هذه الجائزة تعكس رحلة التحول التي تمر بها طيران الخليج، مؤكداً التزامها بتعزيز الربط الجوي بين وجهات شبكة الناقلة وتقديمها لتجربة سفر متميزة للعملاء. وأضاف أن هذا التكريم من ( APEX ) هو تأكيد مهم للجهود المبذولة من قبل فريق عمل طيران الخليج لتحسين خدمة العملاء، معرباً عن شكره وتقديره لعملاء الناقلة على ثقتهم وولائهم المتواصلين.
من جانبه، أشاد الدكتور جو ليدر الرئيس التنفيذي لمجموعة ( APEX ) بجهود طيران الخليج قائلاً إنها استحقت الجائزة بفضل جهودها المتواصلة لتحسين تجربة العملاء ونشر روح الضيافة البحرينية التي تشتهر بها الناقلة، مشيراً إلى أهمية التحول الذي يحدث في طيران الخليج، مع إدخال طائرات حديثة مثل بوينغ 787-9 دريملاينر وتحسين مقصوراتها الفاخرة لتنافس معايير مقصورة الدرجة الأولى عالميًا؛ إلى جانب خدماتها المبتكرة مثل «اختر طبقك المفضل»، وكذلك اتخاذها خطوات كبيرة في مجال الاستدامة، الأمر الذي جعلها في مصاف الناقلات الرائدة في المنطقة. وأضاف: إن تركيز طيران الخليج على تحديث خدماتها في الحين الذي تحافظ فيه على إرثها الثقافي أمّن للناقلة مكانها بين ناقلات ( APEX ) ذات الخمس نجوم.
وتُعدّ ( APEX ) واحدة من أكبر المنظمات غير الربحية لشركات الطيران في العالم، وتهدف إلى تعزيز تجربة العملاء بطريقة مستدامة. وتعتمد تصنيفات ( APEX ) الرسمية للخطوط الجوية بالكامل على ملاحظات العملاء الموثقة والمعتمدة، مما يؤكد أهمية الجائزة التي حصلت عليها طيران الخليج من المنظمة كتقدير لقدرات الناقلة على تلبية توقعات المسافرين وتجاوز تلك التوقعات.
وتلتزم طيران الخليج بتحسين تجربة العملاء من خلال مجموعة من المبادرات التي تشمل تحديث أسطولها، وتعزيز خدمات ومزايا مقصوراتها، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة؛ كما يجسد حصول الناقلة على هذه الجائزة التزامها بتقديم خدمات عالمية المستوى.
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