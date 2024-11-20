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وزارة التعليم و القرار الصحيح

11/20/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشخص انتمي لمهنة جليلة كالتعليم ، سأدلي بدلوي فيما يخص القرار الجديد الذي كان له الأثر البالغ في فرحة مايربو على نصف مليون تربوي ، ولن أقول شهادتي مجروحة ، فشهادتي شهادة حقٍ واعتقد أنها تنوب عني بقية زملائي في التعليم ، ومن المستحسن أن يقال دائمًا للمصيب أصبت ، فالشخص ومن خلال آراء المختصين يزيدهُ الثناء على جهده مزيداً من الدافعية للعطاء مهما بلغ سنهُ ومنصبه. كلنا قرأنا قرار فك ارتباط العلاوة السنوية عن الرخصة المهنية ،وهو القرار الصحيح الذي اتى في الوقت الصحيح ، مع ملاحظة عدم اغفاله لمتطلبات التطوير المهني كالتدريب والدورات التي تبين جديته في التقدم المهني.
وكذلك وضع الرخصة المهنية كداعم في مفاضلات الوزارة والابتعاث ، وعندما قلت وزارة التعليم أوابة فمن خلال معاجم اللغة يتضح أن الأواب مشتقة من آبَ ؛ أي عاد ورجع عما كان عليه ، وان التبس على البعض أن الأوآب هو العائد من الذنب ، ولكن في مجمل الحديث فالإياب هو عودةٌ عن الخطأ ، أو ربما عودةٌ عن الشيء الذي يحدثُ ضرراً ، وهو ماعهدناه من وزارة التعليم التي دائما ما تعود عن الخطأ وبشجاعة مفرطة ، ولم تتأخر يوماً عن الإياب متى ما اتضح لها خطأ الأمر أو القرار . ولا شك أن للوزير يوسف البنيان .. الفضل بعد الله عز وجل في هذا الأمر وبعد توجيهات ولاة امرنا الذين ما فتئوا يلتمسون حاجات مواطنيهم ويوجهون المعنيين من الوزراء والمسؤولين بالأمر ببذل قصارى جهدهم لاحقاق الحقوق وجعل المواطن السعودي نصب اعينهم فيما يخص قرارات وزاتهم . فشكراً لله عز وجل على هذه النعم المتعددة ، أدامها الله علينا .

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