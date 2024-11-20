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السعودية مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار

11/20/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) السعودية الآن تنظم منتدى ((عالم متصل)) وتقود العالم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. سمعت مرئيات وتوقعات عن تطوير هذا القطاع، وأشعر بالحماسة والانبهار بتوقع تحقيق هذه المستهدفات.
للتوضيح أكثر: منتدى ((Connected World” هو فعالية دولية تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاتصالات والتقنية. يركز المنتدى على موضوعات مثل الإنترنت والاتصال الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، تقنيات الجيل الخامس، ومدن المستقبل الذكية.
يشكل المنتدى منصة مهمة للخبراء وصناع القرار والمختصين في القطاع التكنولوجي من مختلف أنحاء العالم للتفاعل وتبادل المعرفة، ومناقشة الفرص والتحديات التي تطرحها التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات مثل التعليم، الصحة، التجارة، والصناعة. كما يشمل المنتدى جلسات حوارية، ورش عمل، ومعارض لعرض أحدث الابتكارات التقنية التي تسهم في تطوير العالم الرقمي.
من خلال هذا المنتدى، تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي في مجال التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي.

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