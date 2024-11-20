السعودية مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار

(MENAFN
- Al Watan)
السعودية الآن تنظم منتدى ((عالم متصل)) وتقود العالم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. سمعت مرئيات وتوقعات عن تطوير هذا القطاع، وأشعر بالحماسة والانبهار بتوقع تحقيق هذه المستهدفات.
للتوضيح أكثر: منتدى ((Connected World” هو فعالية دولية تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاتصالات والتقنية. يركز المنتدى على موضوعات مثل الإنترنت والاتصال الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، تقنيات الجيل الخامس، ومدن المستقبل الذكية.
يشكل المنتدى منصة مهمة للخبراء وصناع القرار والمختصين في القطاع التكنولوجي من مختلف أنحاء العالم للتفاعل وتبادل المعرفة، ومناقشة الفرص والتحديات التي تطرحها التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات مثل التعليم، الصحة، التجارة، والصناعة. كما يشمل المنتدى جلسات حوارية، ورش عمل، ومعارض لعرض أحدث الابتكارات التقنية التي تسهم في تطوير العالم الرقمي.
من خلال هذا المنتدى، تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي في مجال التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي.
MENAFN20112024000089011017ID1108909053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.