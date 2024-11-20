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حتى الفلسفة تموت

11/20/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) في مُنتَصفِ القَرن الثاني ولِد رجلٌ سُمِّي يحيى بن زياد الكُوفيّ، ومع تَقادم الزمنِ عَرفه النَّاسُ بيحيى الفَرَّاء؛ لأنَّه كانَ (يَفري الكلام)، وفَري الكلامِ يعني إصلاحه بعد طولِ سِقام، وقد يتبادر إلى الذهنِ أنَّ هذا الفَرَّاء لا يُسقِم الكلامَ، كالمُصلِح الذي يُظنّ أنه ليس بفاسد، ولكن سبق للفراء أن دخلَ على هارون الرشيد فلحن، فتعجَّب الرشيد، فقال الفَرّاءُ ((إذا تَحفّظتُ لم ألحن، وإذا رجعتُ إلى الطَبعِ لحنت، فطَبع البَدوي الإعراب، وطبع الحضري اللحن)). التَحفّظ الذي أراده الفَرَّاء هو لحظةُ تركيزه على الكلام، تلك اللحظة التي تُبعده عن طبيعته الحضرية، ويَهمّ المقالةُ -من هذا- أن تُركّز على شخصيةِ الفرَّاء التي التقطت لحظةً (ذاتيّة) تُميّز بين صياغةٍ ذكيّة، وصياغةٍ مُشَوّشة. والصياغةُ المُشوشة هي التي لم تَثبت على أرضٍ جميلةٍ بديعة، أو هي التي لم يستطع صاحبُها أن يجعلها درةً مدهشة، أو هي التي تَدَّعي أنَّ المَعدنَ الرخيصَ ذَهبٌ بلسانٍ كلسانِ طفلٍ يُكسِّر الألعاب، وأسلوبٍ كأسلوبِ الضَّائع في الضباب.
الفَرَّاء له حكاياتٌ كثيرةٌ تُشير إلى عَقلِه المُتوقِّد، فهو يَعرف كيفَ يُولِّد المَعاني المُتَعدِّدة من باب اللغةِ، ثم كيفَ يَصنع من الصياغةِ دررًا؛ كأنَّها (حجر الفلاسفة) الذي يُحَوِّل المعادنَ الخسيسة إلى نفيسة، وليس أدلَّ على هذا التَّوليد من حكايتِه مع فَقيهٍ من أصحابِ أبي حنيفة، حين جَعلَ أفعالَ الصَّلاةِ تُطابق أفعالَ اللغة، وبيانُ ذلك أنَّ هذا الفقيه سَألَ الفَّراء سؤالًا في فلسفةِ الفقه: ((ماذا لو سها المُصَلّي وهو يسجد سجودَ السَهو))؟ فقال الفَرَّاء طالما ليس للتَّصغير تصغير، وليس للتَّمام تمام، فإذن ليس على السَّاهي وهو يسجد للسهو سجود.
هذه الشخصية الفَذّة نُسِبَت إليها مقولة تَليق بذكائِها، وهي ((أموتُ وفي نفسي شيء من حتَّى))، لأنَّ (حتّى) حرفٌ غريب في تأثيره بما بعده فهو يرفع وينصب ويخفض، ولما قال الفَراء (وفي نفسي)، فإنَّ النفس تُحيل إلى ما هو أعمق من النحو، إنها تُحيل إلى (الأفعال البشرية)، وإذا علمنا أنَّ هذه الأفعال الثَّلاثة -الرفع والنصب والخفض- هي فوضى سلوكنا في الحياة، ونتائج تصرفاتنا مع الآخرين، وخلاصة ما تؤول به إلينا النظريات، أدركنا شيئًا من إشكالية (حتى)، فهي لا تَحسم وقوعَ الأشياء ولا تُسهّل الصعب؛ كي يَطمئن الإنسان، وهي تأتي لابتداءِ الغاية وتأتي لانتهائها، فتجمَع النقيضين مما يُربِك الإنسان، ففي المثال المعروف: ((أكل زيدٌ السمكةَ حتى رأسها)) -بناءً على ابتداءِ الغاية وانتهائها- هل أكل الرأسَ أم لا؟، للإجابةِ سيضطر الإنسانُ إلى النَّظر المُباشر لسمكةِ زيد هل الرأس بقي أم أُكِل، ولكن ستظل الفجوة موجودة إذا بَعُد زمانُنا أو مكاننا عن زمانِ ومكان آكلِ السمكة، وهنا يأتي عبدالقاهر الجرجاني محاولًا سدَّ الثغرةِ بالنَظم الذي يعني (النظم وِفْقَ معانٍ محددة)، والنَّظمُ دعوة للإنسان ليركّز في الوصول إلى المعنى الحقيقي، أليس الفرّاء اهتمَّ بالتركيز كما في قصته مع هارون الرشيد؟. ومع كل هذا الإشكال أذكر أنَّ أحدَ أساتذةِ النحو في كلية اللغة العربية عام 2002 قال لنا في قاعةِ الدَّرسِ بطمأنينة: ((لا تموتوا كالفرّاء، فالمسألة سهلة)). والفارق الشَّاسع بين هذا الأستاذ النَّحوي وأستاذ اللغة الفَرَّاء، يُوضِّح علاقةَ اللغةِ بالتقعيدِ المُباشر، أو بالتَّفلسفِ، فيروي أبو العبَّاس ثعلب الكوفي أنَّ الفَرَّاء ((كان يتفلسف في تأليفاته وتصنيفاته (حتى) يسلك في ألفاظِه كَلامَ الفلاسفة))، وجملةُ ثعلب لا يُمكِن أن تَمرّ مرورَ الكرام، إذ أريدُ أن أزرع منها (حتّى) في حقل الفلسفة، ليكون الثمر هو استصعاب طرح الأسئلة، إذ كثير من المتفلسفين يقولون إنَّ الفلسفةَ هي الأسئلة التي لا نَعرف إجابتَها، أو هي القدرةُ على طرحِ الأسئلة، لكنَّ الإشكالَ أنَّ كُلَّ هذا الكلام يستبطِن أنَّ طرحَ الأسئلةِ (بدقّة) شيءٌ سهل، وإنَّما الصعب هو الإجابة، وفي حوارٍ مع الفيلسوفة الإنجليزية إيريس مردوخ عام 1978، كانت تَحوم حولَ رؤى الفلاسفةِ عن وجودِ السُؤال وتشكيله بسهولة، لكنَّ الموضوعَ كله -في نظرها- هو غياب الجَواب، حتى (فلتَت) منها جملةٌ في الحوار، أعدُّها من أهمِّ ما قالته، وهي أنَّ الفلسفةَ هي ((الأسئلة التي لا نعرف كيف نَصوغها بدقّة))، وقد جاءت الجملةُ عَرَضًا لتعريفِ الفَلسفةِ، وهذا التَّعريفُ فعليًا لا تُؤمن به إيريس -كما هو واضح من حوارها- وفي الوقتِ نفسِه هو تعريفٌ لا واعٍ منها للفلسفة، وهذا يعني أنَّ هناك معاني مُشْكِلة موجودة في الذهنِ البشري، لا نعرف كيفَ نصُوغها بدقة، مما يجعل الفلسفةَ محاولة دائمة للوصولِ إلى الصيغِ الدقيقةِ لانكشافِ المعنى الوجودي، وما دام المعنى لم يُقيَّد جاءت صعوبة أن نقع على الصياغة الدقيقة، وهذا ما جعل عبد القاهر الجرجاني يَضيقُ ذرعًا بنُقَّادِ العرب الذين فصلوا بين اللفظِ والمعنى، وجعلوا المعنى مفتوحا، فوقعوا في المشكلةِ المذكورة آنفا في (أكل زيد السمكة حتى رأسها)، وجعله هذا القلق يُخصِّصُ المعاني بــ(معاني النحو) تحديدًا، لكي يكونَ للصّياغةِ نهاية ودقّة، وهذا ما يجعل الفلسفةَ مشكلة عند الجرجاني؛ فهي تفتح الباب على مصراعيه، وتجعل الإنسان -وهو ينحو نحو الوجود- قزمًا، وسنتذكَّر أنَّ الفَّراء كان يتفلسف، أي أنَّه فتح البابَ للمعاني وأطلقَ سراحَها، وهذا ما جعله يُشير إلى ما في نفسه من (حتى)؛ ليقول إنَّ النحو هو أن تنحو نحو الوجود، والوجود هو الموجود الذي يفعل الرفع والنصب والخفض.
التفاتة:
رأت الفيلسوفة إيريس مردوخ أنَّ الفلسفةَ تكمن في حبّ الاستطلاع المطلق للغرابة التي تُحيط بما هو عادي وطبيعي في حياتنا. أليس (حتى) حرفًا يَظهر في السطور كشيءٍ مألوف، لكنَّه -في الآنِ نفسه- يُفجّر فينا السؤالَ والقلقَ، ويُطلِق لسانَنا نحو اكتشاف الغريب؟

MENAFN20112024000089011017ID1108909052

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