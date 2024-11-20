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منتدى مسك .. منصة عالمية لتمكين قادة المستقبل

11/20/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) مواصلة لدورها في تشكيل مصدر إلهام للجمعيات والمؤسسات المعنية بقطاع الشباب وضرورة تسخير قدراتهم لتنمية المجتمعات، انطلقت خلال الأيام الماضية أعمال الدورة الثامنة لمنتدى ((مسك)) تحت شعار ((من الشباب لأجل الشباب)) التي تهدف لتشكيل مستقبل أفضل للشباب، وهو ما يؤكد أن مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تمثل وجهة مستقبلية تعكس رؤية سمو ولي العهد في بناء مجتمع معرفي حيوي.
وتكشف هذه الفعالية استمرار جهود المملكة في إزالة كل العقبات التي تعترض طريق هذه الفئة الغالية وتمكينها، وأنها تمضي في هذا الشأن بخطى ثابتة تتوافق تماماً مع ما أقرته رؤية المملكة 2030 لترقية مهارات الشباب وزيادة معارفهم بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل. لذلك فقد اتسمت كل أعمالها بالروح العملية، واتبعت أساليب حديثة، وابتعدت عن النمطية والروتين، وذلك تطلعاً إلى آفاق أرحب، واعتماداً على الخيال القابل للتحقق، ورغبة في الوصول إلى كل فئات المجتمع.
كما اهتمت الرؤية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- بإحداث تغيير إيجابي كبير في بنية المجتمع السعودي لتجاوز حالة السلبية وعدم اللامبالاة التي تعاني منها بعض شرائح المجتمع تجاه القضايا العامة، وزيادة نسبة مشاركة العمل الطوعي في المجتمع، وتشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تفعيل أدواتها، وتطوير آليات عملها، وتحديث سبل أدائها، حتى تكون قادرة على أداء الأدوار المنوطة بها، ليصل تأثيرها إلى الشرائح التي تحتاجها.
وخلال الدورات السبعة الماضية للمنتدى تم إقرار وإنجاز عديد من الخطط الطموحة التي وجدت طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، مما يؤكد مرة أخرى أن هذا المنتدى الفريد من نوعه ليس مجرد احتفالية تجمع المفكرين والمتخصصين فقط، بل هو وسيلة عملية لإيجاد خارطة طريق متكاملة تهدف إلى وضع حلول لعديد من الصعوبات والعقبات، وفرصة لاستشراف واقع أفضل باستصحاب عناصر واقعية بعيداً من الأحلام والأوهام.
وللتأكيد على ذلك تكفي الإشارة إلى أن مؤسسة ((مسك)) قامت منذ انطلاقتها بتوفير الدعم لأكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، وأن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو دعم وتمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا القوة المحركة للمستقبل.
وهنا أتفق تماماً مع ما ذكره سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان- حفظه الله- الذي أكد أنه لا توجد دولة في العالم كله استطاعت أن تنجز خلال بضع سنوات ما حققته المملكة من تحول شامل في بنيتها الاجتماعية، وأن أكبر المتفائلين لم يكن يحلم بهذا التغيير الإيجابي الكبير الذي ما كان له أن يتحقق لولا وجود الإرادة الكبيرة والصادقة من صناع القرار.
لذلك فإن النسخة الحالية للمنتدى، التي تُعد الأكبر من حيث عدد المتحدثين، والأصغر من حيث أعمارهم، تعكس بجلاء التركيز على الشباب كقادة للمستقبل. كما تمتاز بتنوع برامجها التي تشمل تقديم تجارب مبتكرة ومساحات تفاعلية مثل المسرح، وديوان القادة، وبيت الشباب، وذلك لإيجاد مناخات مواتية للإبداع والتفكير، فضلاً عن بناء جسور التعاون الثقافي مع بقية دول العالم.
كما يولي المنتدى أهمية كبرى لتعزيز البرامج المتخصصة في الريادة، والمهارات، والقيادة، والمجتمع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التابعة لها، مثل مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ومعهد ((مسك للفنون))، وشركة ((مانجا للإنتاج)).
أما المهمة التي أرى أنها أكثر أهمية ضمن أجندة المنتدى فهي أنها تجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم لزيادة التبادل المعرفي وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال. كل ذلك بإشراف ومتابعة وتوجيه مباشر يقوم به نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار الذين يتناولون قضايا الشباب والتنمية، ويكشفون تجاربهم الملهمة، وينقلون عصارة تجاربهم وخبراتهم للأجيال المقبلة.
فهؤلاء القادة والخبراء المحليون والعالميون يستعرضون أمام هؤلاء الشباب عديداً من التجارب الحياتية والمهنية التي مروا بها، وكيف استطاعوا تحقيق النجاح والتغلب على التحديات في مسيرة الحياة، كما يقدمون لهم نصائح قيمة تعينهم على تحديد أهدافهم وطموحاتهم والعمل الجاد لتحقيقها، إضافة إلى أهمية الابتكار والتفكير الريادي لمواجهة متغيرات العصر. وإذا ما أخذنا في الحسبان أن الدورة الحالية للمنتدى يشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً من القادة والمبدعين وصُناع التغيير، وتشهد إقامة ما يزيد على 100 جلسة حوارية وأكثر من 30 ورشة عمل متميزة بالتعاون مع أبرز شركاء المعرفة العالميين فسوف ندرك حينها مقدار التأثير الإيجابي لهذا المنتدى، لا سيما أن مواضيع النقاش المطروحة تغطي مجموعة واسعة من القضايا مثل الاستدامة، والتعليم، والابتكار، والتكنولوجيا، والصحة، والثقافة، وتغير المناخ؛ وذلك بهدف استكشاف آفاق التنمية المستقبلية.
من هنا يمكن القول بمنتهى الثقة، إن هذا المنتدى العالمي سيكون بمثابة حلقة وصل بين الشباب الذي يتحلى بالطموح العالي، والقادة، والمبتكرين، والمبدعين، حيث يتم التركيز على اكتشاف قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم، وتمكينهم في عديد من المجالات؛ بما يُحقق النمو الاقتصادي والمعرفي.
لذلك فإن المحصلة النهائية من هذه الفعاليات الرائدة سوف تكون مزيداً من رفع قدرات الشباب وزيادة كفاءتهم وإعدادهم لحمل راية البذل والعطاء في المستقبل، إضافة إلى تأهيلهم لتقديم صورة ناصعة البياض عن المملكة.
وهنا أعيد ما سبق أن ذكرته في السابق أن هذا الجيل يحظى بفرص استثنائية بما يجده من تسهيلات لم تكن متاحة لمن سبقوهم، فالمجال متاح أمامهم للإبداع والتفوق، بعد أن آمنت القيادة الرشيدة بقدراتهم، وسخرت إمكانات البلاد لتطويرهم ورفع مهاراتهم، وبإمكانهم إذا أحسنوا انتهاز هذه الفرص أن يغيروا وجه الحياة إلى الأفضل بما يطور واقعهم ويفتح أمامهم أبواب المستقبل العريض.

MENAFN20112024000089011017ID1108909051

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