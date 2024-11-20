معضلة التهديف تضع الأخضر الأضعف

(MENAFN
- Al Watan)
تذيل المنتخب السعودي قائمة خاصة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليتكبد رقما سلبيا يكشف وضعه الكارثي بعد الجولات الست الأولى.
وتلقى الأخضر خسارة مفاجئة من مضيفه إندونيسيا صفر / 2، في المواجهة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة السادسة من الدور الحاسم بالتصفيات الآسيوية.
تراجع وضعف
تراجع الأخضر إلى المركز الرابع في المجموعة الثالثة بالتصفيات، بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط، إذ يتفوق عليه إندونيسيا، صاحب المركز الثالث، بفارق الأهداف.
وبنهاية مباريات
الجولة السادسة، أصبح المنتخب السعودي يملك أضعف خط هجوم بين المنتخبات المشاركة في التصفيات.
واكتفى الأخضر بتسجيل 3 أهداف فقط، أقل من أي منتخب آخر، وبمعدل 0.5 هدف في المباراة الواحدة.
وجاءت هذه الأهداف الثلاثة في أول مباراتين بالدور الحاسم (هدف في إندونيسيا، و2 أمام الصين)، بينما فشل الفريق في هز الشباك خلال المباريات الأربع الأخيرة (خسر من اليابان وإندونيسيا، وتعادل مع البحرين وأستراليا).
تفوق ياباني
تتفوق منتخبات البحرين والكويت وكوريا الشمالية على الصقور، إذ سجل كل منها 5 أهداف.
ويتصدر المنتخب الياباني قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا في الدور الحاسم من التصفيات بعد نهاية الجولة السادسة برصيد 22 هدفًا، بمعدل 3.6 أهداف في كل مباراة.
ويتفوق الكمبيوتر الياباني بفارق 10 أهداف على الأقل عن أي منتخب آخر في التصفيات.
- 3 أهداف فقط سجلها الأخضر في التصفيات
- الأهداف الثلاثة حضرت في الجولتين الأولى والثانية
- يعد الهجوم السعودي الأضعف في التصفيات الآسيوية
- منتخبات التصفيات تتفوق على الأخضر
- اليابان يعد الأقوى هجومًا في التصفيات
MENAFN20112024000089011017ID1108909046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.