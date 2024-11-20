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معضلة التهديف تضع الأخضر الأضعف

11/20/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تذيل المنتخب السعودي قائمة خاصة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليتكبد رقما سلبيا يكشف وضعه الكارثي بعد الجولات الست الأولى.
وتلقى الأخضر خسارة مفاجئة من مضيفه إندونيسيا صفر / 2، في المواجهة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة السادسة من الدور الحاسم بالتصفيات الآسيوية.
تراجع وضعف
تراجع الأخضر إلى المركز الرابع في المجموعة الثالثة بالتصفيات، بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط، إذ يتفوق عليه إندونيسيا، صاحب المركز الثالث، بفارق الأهداف.
وبنهاية مباريات الجولة السادسة، أصبح المنتخب السعودي يملك أضعف خط هجوم بين المنتخبات المشاركة في التصفيات.
واكتفى الأخضر بتسجيل 3 أهداف فقط، أقل من أي منتخب آخر، وبمعدل 0.5 هدف في المباراة الواحدة.
وجاءت هذه الأهداف الثلاثة في أول مباراتين بالدور الحاسم (هدف في إندونيسيا، و2 أمام الصين)، بينما فشل الفريق في هز الشباك خلال المباريات الأربع الأخيرة (خسر من اليابان وإندونيسيا، وتعادل مع البحرين وأستراليا).
تفوق ياباني
تتفوق منتخبات البحرين والكويت وكوريا الشمالية على الصقور، إذ سجل كل منها 5 أهداف.
ويتصدر المنتخب الياباني قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا في الدور الحاسم من التصفيات بعد نهاية الجولة السادسة برصيد 22 هدفًا، بمعدل 3.6 أهداف في كل مباراة.
ويتفوق الكمبيوتر الياباني بفارق 10 أهداف على الأقل عن أي منتخب آخر في التصفيات.
- 3 أهداف فقط سجلها الأخضر في التصفيات
- الأهداف الثلاثة حضرت في الجولتين الأولى والثانية
- يعد الهجوم السعودي الأضعف في التصفيات الآسيوية
- منتخبات التصفيات تتفوق على الأخضر
- اليابان يعد الأقوى هجومًا في التصفيات

MENAFN20112024000089011017ID1108909046

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