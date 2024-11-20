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%25 من إنتاج الدجاج اللاحم بالرياض

11/20/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة كميات وإنتاج الدجاج اللاحم خلال العام الماضي، وفاق إنتاج الرياض للدجاج اللاحم إنتاج 6 مناطق مجتمعة ممثلة في: الجوف، والباحة، ونجران، وجازان، والحدود الشمالية، وتبوك بـ25%، في وقت حصدت منطقة الحدود الشمالية ((صفر))، كميات وإنتاج دجاج لاحم على مستوى المملكة.
مليار إنتاج
كشف تقرير الثروة الحيوانية للعام الماضي، إنتاج 1.107.087.574 مليار كيلو جرام من الدجاج اللاحم، وبلغت كميات الدجاج اللاحم 1.165.355.341 مليار دجاجة لاحمة، وبلغت المستلزمات البيطرية المستخدمة في الإنتاج بمزارع الدجاج اللاحم 10.845.659 كيلو مستلزمات بيطرية مستخدمة.
الأكثر كميات
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من أعداد الدجاج اللاحم، حيث بلغت 296.604 مليون دجاج لاحم بـ25%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 194.993 مليون دجاج لاحم بـ17%، وحائل ثالثا، بإجمالي 179.601 مليون دجاج لاحم بـ15%، والقصيم رابعا، بإجمالي 162.347 مليون دجاج لاحم بـ14%، والشرقية خامسا، بإجمالي 138.743 مليون دجاج لاحم بـ5%. كما تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة إنتاجا للدجاج اللاحم، حيث بلغ إنتاج الدجاج اللاحم 281.774 مليون كيلو جرام بـ25%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 185.243 مليون كيلو جرام بـ17%، وحائل ثالثا، بإجمالي 170.621 مليون كيلو جرام بـ15%، والقصيم رابعا، بإجمالي 154.230 مليون كيلو جرام بـ14%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 51.827 مليون كيلو جرام بـ12%.
مستلزمات بيطرية
سيطرت منطقة الرياض على استخدام المستلزمات الطبية في الإنتاج بمزارع الدجاج اللاحم بـ27%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ19%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بـ15%، وحائل رابعا بـ11%، وعسير خامسا بـ10.53%.
الأكثر إنتاجا
الرياض: 25%
مكة المكرمة: 17%
حائل: 15%
القصيم: 14%
المدينة المنورة: 12%
الأكثر استخداما للمستلزمات البيطرية
الرياض: 27%
مكة: 19%
الشرقية: 15%
حائل: 11%
عسير: 10.53%

MENAFN20112024000089011017ID1108909044

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