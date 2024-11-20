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8.13 مليارات ريال إجمالي صادرات المملكة من الثروة الحيوانية

11/20/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوزت قيمة صادرات المملكة من الثروة الحيوانية 8.13 مليارات ريال، 92.7% منها هي صادرات محلية من المملكة؛ حيث صدرت المملكة ما قيمته 7.54 مليارات ريال من ثروتها الحيوانية، و590.4 مليون ريال لحيوانات مستوردة معاد تصديرها، وتمثل ما نسبته 7.3%.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء، أن ما تعيد المملكة تصديره من ثروة حيوانية يمثل أقل من 2% من واردات المملكة من الثروة الحيوانية، والتي بلغت حتى 2023 حوالي 32.67 مليار ريال.
الصادرات المحلية
وتركزت أغلب الصادرات المحلية من الثروة الحيوانية على فئة الألبان ومنتجاتها، والتي تستحوذ على أكثر من نصف القيمة الإجمالية بنسبة 57.6%، كما ظهرت فئة شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية بنسبة كبيرة أيضًا؛ بنسبة 18.5% أما اللحوم والمنتجات البحرية فمثلت معا حوالي 17% من الإجمالي، وهو مؤشر على أهمية المنتجات الغذائية الحيوانية الأخرى، وكانت مساهمة المنتجات الحيوانية غير التقليدية ضئيلة جدا، وذلك لمحدودية استخداماتها، حيث لم تتجاوز نسبتها 0.01%.
وبلغت قيمة صادرات الحيوانات الحية حسب البيانات 144.5 مليون ريال تمثل ما نسبته 1.9%، أما لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل فبلغت قيمتها 665.5 مليون ريال وبنسبة 8.8% من الإجمالي، والأسماك والقشريات، والرخويات وغيرها من اللا فقريات المائية بلغت 619 مليون ريال بنسبة 8.2%، وألبان ومنتجاتها، بيض، عسل طبيعي، منتجات أخرى للأكل فبلغت 4.35 مليارات ريال سعودي، وتمثل أكبر نسبة من الصادرات المحلية، أما منتجات شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، وشموع من أصل حيواني أو نباتي فبلغت قيمتها 1.40 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 18.5% من الإجمالي، ومحضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى فبلغت قيمتها 370.8 مليون ريال تمثل ما نسبته 4.9% من الإجمالي.
إعادة التصدير
وشكلت الألبان ومنتجاتها والعسل النسبة الأكبر من الصادرات الحيوانية المعاد تصديرها، وبلغت نسبتها 43%، أما المنتجات الحيوانية الحية فحلت في المرتبة الثانية بنسبة 22.6%، وتنوعت باقي نسبة الصادرات بين المنتجات البحرية، وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية.
وبلغت قيمة المعاد تصديره من لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل 101.5 مليون ريال، تمثل ما نسبته 17.2%، وأسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللا فقاريات المائية 13.5 مليون ريال بنسبة 2.3%، وألبان ومنتجاتها، بيض، عسل طبيعي، منتجات أخرى للأكل بلغت 254.1 مليون ريال سعودي بنسبة 43% من الإجمالي، أما فئة شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، شموع من أصل حيواني أو نباتي فبلغت 66.9 مليون ريال بنسبة 11.3%، ومحضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى بلغت 21 مليون ريال سعودي بنسبة 3.6% من الإجمالي.
إجمالي قيمة الصادرات من الثروة الحيوانية حسب مجموعات المنتجات خلال عام 2023 ((بالريال)):
حيوانات حية= 144.509.745= 1.9%
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل= 665.464.392= 8.8%
أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللا فقاريات المائية= 619.003.342= 8.2%
ألبان ومنتجاتها، بيض، عسل طبيعي، منتجات أخرى للأكل= 4.349.811.429= 57.6%
منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر= 1.113.110= 0.01%
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، شموع من أصل حيواني أو نباتي= 1.395.355.200= 18.5%
محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى= 370.782.104= 4.9%
الإجمالي= 7.546.039.322
إجمالي قيمة المعاد تصديره من الثروة الحيوانية حسب مجموعات المنتجات خلال عام 2023 ((بالريال))
حيوانات حية= 133.406.313= 22.6%
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل= 101.504.162= 17.2%
أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللا فقريات المائية= 13.480.874= 2.3%
ألبان ومنتجاتها، بيض، عسل طبيعي، منتجات أخرى للأكل= 254.128.577= 43%
منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر= 40.253= 0.01%
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، شموع من أصل حيواني أو نباتي= 66.866.531= 11.3%
محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى= 20.985.187= 3.6%
الإجمالي= 590.411.897

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