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المنشآت العائلية تشكل 95% من الشركات بالمملكة

11/20/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مدير برنامج الوسائل البديلة بالمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عبدالعزيز الراشد لـ((الوطن))، أن المنشآت العائلية، تعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في المملكة؛ ووفقًا لدراسة أعدها المركز مع مجموعة شركائه، فإن نسبة المنشآت العائلية في المملكة تصل إلى 95% من مجموع الشركات والمؤسسات الخاصة، وتوظف عديد من المواطنين والمقيمين بنسبة تصل إلى 48% من إجمالي القوى العاملة في البلد؛ الأمر الذي يبرز أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن المركز، يسهم في تعزيز مكانة هذه المنشآت، وتقديم الدعم والخدمات التي تسهم في نموها واستدامتها.
الخلافات والنزاعات
أبان الراشد، على الرغم من وجود أنظمة وإجراءات، تنظم عمل المنشآت العائلية، فإن الخلافات والنزاعات تظل تحديًا بارزًا، فهذه النزاعات غالبًا ما تنشأ نتيجة لتباين رؤى الأجيال المختلفة داخل العائلة حول إدارة الأعمال أو المسائل المالية، مما يجعل الوقاية من النزاعات أو الحد من تفاقمها أمراً ضرورياً، ومن خلال دراسات المركز وتعاملاته المستمرة مع عديد من الكيانات العائلية، تبيّن أن أبرز أسباب النزاعات في المنشآت عديدة، لكنها تندرج في العموم تحت عناصر أساسية يمكن الإحاطة بها والعمل على تفاديها أو تفاقمها.
العدالة الوقائية
قال: حرصًا على معالجة عديد من التحديات، يتبنى المركز، استراتيجية شاملة لمعالجة خلافات ومنازعات المنشآت العائلية؛ حيث يركز على ((العدالة الوقائية))، كجزء رئيسي من عمله، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة جهود تهدف إلى الوقاية من النزاعات قبل حدوثها، مثل تقديم برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل لتوعية المنشآت العائلية بأهمية الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى تطبيق برامج التحول المؤسسي التي تهدف إلى تعزيز استدامة المنشآت، ورغم هذه الجهود الوقائية، فإن المركز يدرك أن النزاعات قد تحدث لا محالة في أي وقت أو جيل، ولذلك فقد أطلق برنامج الوسائل البديلة لتسوية منازعات المنشآت والأوقاف العائلية.
الوساطة والتوفيق والتحكيم
أوضح، أن برنامج المركز لتسوية المنازعات، يمتاز عن غيره من البرامج المماثلة، أنه يقدم حلولاً متكاملة للنزاعات التي تواجه المنشآت والأوقاف العائلية من خلال مسارات تشمل الوساطة، التوفيق، والتحكيم. كما يوفر خدمات مساندة مثل أمانة السر والاستشارات المتخصصة، والتكوين الخاص للوسطاء والمصلحين المؤهلين للتعامل مع طبيعة النزاعات في هذه المنشآت العائلية، ولضمان تقديم حلول تتماشى مع حاجياتها وخصوصيتها، ولإعداد هذا البرنامج، قام المركز بالدراسات اللازمة والبحث عن أفضل الممارسات في تسوية المنازعات في الشركات والأوقاف العائلية، وخرج بمجموعة من التصورات التي يجب على ناظري المنازعات لهذه المنشآت الإحاطة بها؛ وما يحرص عليه هذا البرنامج هو دمج المفاهيم مع الممارسات للحصول على التأهيل اللازم. لافتًا إلى أن هذا البرنامج يخضع لمجموعة قواعد تنظيمية عمل عليها المركز بعناية وأشرك فيها مرئيات المتخصصين من جهات وأفراد حتى وصل لمرحلة من النضج الكافي لإطلاقه.

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