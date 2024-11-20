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الغندور سفيرا للسعادة في الخليج

11/20/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل الدكتور والمدرب المعتمد في سعادة الموظفين وخسارة الوزن الدكتور الطبيب محمد الغندور على لقب سفير السعادة في الخليج وذلك نظير جهوده المستمرة في رسم السعادة على محيا جمهوره وزواره في العيادة الطبية المختصة بالصحة ومكافحة السمنة، إضافة إلى اهتمامه المستمر في نشر ثقافة الغذاء الصحي وأهمية الالتزام وضرورة تجنب الوجبات السريعة التي تساهم في رفع مستوى السكري وزيادة السمنة.
من جهته أوضح الدكتور محمد الغندور لـ"الوطن"، أن هذه الجائزة جاءت بتوفيق الله ودعوات والديه ودعم محبيه ومتابعيه الذين عمل معهم لسنوات طويلة في نشر الوعي وتحفيزهم بضرورة السير نحو الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم وذلك من أجل تجنب الأمراض والحفاظ على وزن مثالي طوال حياتهم ، مثمنا شكره وتقديره للجهة المنظمة التي قامت باختياره ولمديرها روني الحداد الذي حرص على أن تكون الجائزة للأشخاص المؤثرين بشكل إيجابي وفعال وذلك من خلال نشر الوعي للمجتمع .
وقال الغندور :" منذ صغري وأنا طموحي بأن أكون طبيبا وأعالج الناس واشرح لهم حالتهم فوجدت الدعم من والدي رحمه الله ووالدتي حفظه الله وشقيقي الكبير أحمد فدخلت الطب عن محبه ورغبه وكان من ضمن دراستنا أنه أي مرض في العالم أحد أهم أسبابه الوزن الزائد و أحد أهم علاجاته هو تخفيف الوزن بالإضافه إلى الأدويه لذا أحببت أن أجمع بين الطب والغذاء كي أعالج المريض من جميع الجهات" ، منوها بأنه من خلال عيادته يتم التوضيح لكل مريض عن حالته بشكل مفصل ويتم تقديم النصيحة و النظام الغذائي المناسب لحالته سواء لخسارة الوزن أو لعلاج المرض المزمن وذلك من خلال اختيار الغذاء الصحي والمفيد .

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