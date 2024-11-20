الغندور سفيرا للسعادة في الخليج

(MENAFN
- Al Watan)
حصل الدكتور والمدرب المعتمد في سعادة الموظفين وخسارة الوزن الدكتور الطبيب محمد الغندور على لقب سفير السعادة في الخليج وذلك نظير جهوده المستمرة في رسم السعادة على محيا جمهوره وزواره في العيادة الطبية المختصة بالصحة ومكافحة السمنة، إضافة إلى اهتمامه المستمر في نشر ثقافة الغذاء الصحي وأهمية الالتزام وضرورة تجنب الوجبات السريعة التي تساهم في رفع مستوى السكري وزيادة السمنة.
من جهته أوضح الدكتور محمد الغندور لـ"الوطن"، أن هذه الجائزة جاءت بتوفيق الله ودعوات والديه ودعم محبيه ومتابعيه الذين عمل معهم لسنوات طويلة في نشر الوعي وتحفيزهم بضرورة السير نحو الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم وذلك من أجل تجنب الأمراض والحفاظ على وزن مثالي طوال حياتهم ، مثمنا شكره وتقديره للجهة المنظمة التي قامت باختياره ولمديرها روني الحداد الذي حرص على أن تكون الجائزة للأشخاص المؤثرين بشكل إيجابي وفعال وذلك من خلال نشر الوعي للمجتمع .
وقال الغندور :" منذ صغري وأنا طموحي بأن أكون طبيبا وأعالج الناس واشرح لهم حالتهم فوجدت الدعم من والدي رحمه الله ووالدتي حفظه الله وشقيقي الكبير أحمد فدخلت الطب عن محبه ورغبه وكان من ضمن دراستنا أنه أي مرض في العالم أحد أهم أسبابه الوزن الزائد و أحد أهم علاجاته هو تخفيف الوزن بالإضافه إلى الأدويه لذا أحببت أن أجمع بين الطب والغذاء كي أعالج المريض من جميع الجهات" ، منوها بأنه من خلال عيادته يتم التوضيح لكل مريض عن حالته بشكل مفصل ويتم تقديم النصيحة و النظام الغذائي المناسب لحالته سواء لخسارة الوزن أو لعلاج المرض المزمن وذلك من خلال اختيار الغذاء الصحي والمفيد .
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