صندوق النقد يعلن انتهاء زيارة بعثته لمصر مع استمرار المناقشات الفترة المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) قال صندوق النقد الدولى، إن زيارته لمصر انتهت، وإن فريقًا من الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار عقد مناقشات مباشرة مع المسؤولين المصريين في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر بالقاهرة.

أضاف صندوق النقد، في بيان، أنه من المقرر أن تستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق حول السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق.

موضوعاتالبنك الدولي يدعم الأرجنتين بمليار دولار لتعزيز وصول النقل والطاقة للفئات الفقيرة ((مناجم أبومروات)) تتوقع ارتفاع احتياطيات الذهب إلى نصف مليون أوقية ((تنمية المشروعات)) يضاعف حدود التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

وقالت فلادكوفا هولار فى البيان: حققت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي تقدمًا كبيرًا في المناقشات المتعلقة بالسياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وركزت المناقشات أيضًا على مشاورات المادة الرابعة، بما يشمل التحديات والفرص على المدى المتوسط، بالإضافة إلى الإصلاحات الإضافية التي من شأنها تقليل المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، دعمًا لطلب مصر للوصول إلى تسهيلات الصندوق لتعزيز الصمود والاستدامة (RSF).

أضافت:“مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تبقى الآفاق الاقتصادية لمصر والمنطقة ككل معقدة، حيث تتسبب تداعيات الحرب في غزة، إلى جانب الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في تراجع ملحوظ في الإيرادات، بما في ذلك انخفاض بنسبة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس، التي تُعتبر مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية لمصر”.

وأوضحت أن تدفق أعداد متزايدة من اللاجئين يفاقم الضغوط المالية على الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وقالت:“وسط هذا السياق الخارجي الصعب، اتخذت السلطات المصرية إصلاحات أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وساهم توحيد سعر الصرف منذ مارس في القضاء على الطلب المتأخر على العملة الأجنبية وتيسير عملية الاستيراد.

أضافت أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن لتقليل تأثير الصدمات الخارجية.

كما ساعدت السياسات النقدية المشددة في احتواء الضغوط التضخمية، رغم أن التقدم كان محدودًا مؤقتًا بسبب زيادات في الأسعار الإدارية، وفي المستقبل، ينبغي التركيز على ضمان اتجاه التضخم نحو الانخفاض المستدام لتحقيق الأهداف متوسطة المدى.

كما تسهم الانضباطية المالية في تقليل مخاطر ديون القطاع العام. ومع ذلك، تم الاتفاق مع السلطات على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإيرادات المحلية، والسيطرة على المخاطر المالية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

ونوهت أن تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي أمر أساسي لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتوفير فرص العمل، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.

وثمنت في هذا السياق، الخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي وتحسين إجراءات الجمارك وتيسير التجارة. ومع هذه الخطوات، يشجع الصندوق السلطات على تسريع خططها للتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتعجيل الإصلاحات لخلق بيئة تنافسية عادلة وتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد.

وقالت:“وقد اتفقت البعثة مع السلطات على أن الإصلاحات الضريبية ستساعد مصر في تحقيق أهدافها لتعزيز الإيرادات المحلية، مما يتيح حيزًا ماليًا لتمويل البرامج اللازمة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع العمل على تقليل الدين وتكاليف خدمته، ويجب أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين عدالة النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على تقليص الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لا سيما برامج التحويلات النقدية المشروطة، لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، وللتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة.