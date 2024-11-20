الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض مع تونس بـ32 مليون دولار لتطوير السكك الحديد

MENAFN - Al-Borsa News) وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع حكومة الدولة التونسية على اتفاقية قرض بمبلغ 10 ملايين دينار (أي ما يعادل حوالي 32 مليون دولار)؛ وذلك للإسهام في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديد لنقل الفوسفات في تونس.

وذكر الصندوق الكويتي للتنمية – في بيان- أن ذلك جاء على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكويتية التونسية المنعقدة حاليا في تونس؛ حيث وقع على اتفاقية القرض، نيابة عن حكومة الجمهورية التونسية، محمد علي النفطي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية.

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ويهدف المشروع إلى الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية التونسية من خلال تجديد وتطوير مجموعة من السكك الحديد الخاصة بمنطقة مثلث الفوسفات في جنوب تونس، والتي تهدف لنقل كميات أكبر من الفوسفات بتكلفة أقل والذي سينعكس بإيجابية على هذا القطاع، كما أنها ستخفف العبء على البنية التحتية للطرقات والحد من الاكتظاظ المروري والحوادث.

ويعتبر المشروع ركيزة أساسية من الاستراتيجية الوطنية للنقل في الجمهورية التونسية.