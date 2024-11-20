البنك الدولي يدعم الأرجنتين بمليار دولار لتعزيز وصول النقل والطاقة للفئات الفقيرة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة البنك الدولي على مشروعين جديدين للأرجنتين بإجمالي يبلغ مليار دولار في شكل قروض جديدة متغيرة الفائدة تصل مدة استحقاقها إلى 32 عامًا وفترة سماح تبلغ سبع سنوات.

وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء أن المشروع الأول يسعى إلى إتاحة وسائل النقل العام لخمسة ملايين مستخدم معرضين للخطر في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بينما يساعد المشروع الثاني في تحسين نظام دعم الكهرباء للمستخدمين من السكان.

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وقالت ماريان فاي مديرة البنك الدولي للأرجنتين وباراجواي وأوروجواي“إن هذه المشاريع سوف تساعد في تعزيز الإصلاحات التي تعمل على تحسين كفاءة وتقديم الخدمات العامة في قطاعي النقل والكهرباء، مع حماية السكان الأكثر احتياجا من خلال التعريفات الاجتماعية”.

وأوضح البيان أن المشروع الأول، بعنوان“دعم استدامة ومساواة النقل العام” الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، سيعمل على تمويل برنامج“الأجرة الاجتماعية”، والذي يقدم خصمًا بنسبة 55 بالمئة على الأجرة في 61 موقعًا في جميع أنحاء البلاد حيث تتوفر بطاقة نظام التذاكر الإلكترونية الفريد، على أن يكون المستفيدون هم المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي الإعانات الشاملة، كما سيدعم المشروع أيضًا تطوير استراتيجية لتحويل أسطول الحافلات في“بوينس آيرس” الحضرية إلى مركبات منخفضة الانبعاثات وتطوير خطط طوارئ للأحداث الجوية القاسية.

وأشار البيان إلى أن المشروع الثاني، بعنوان“دعم التحول إلى قطاع كهرباء مستدام” الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، سيساعد في حماية مستخدمي الكهرباء من ذوي الدخل المنخفض من خلال التعريفات المدعومة وسيدعم تحسين سجل الوصول إلى إعانات الطاقة ويساهم في تطوير آليات جديدة لالتقاط المعلومات المتاحة في السجلات الأخرى.