البنك الدولي يدعم الأرجنتين بمليار دولار لتعزيز وصول النقل والطاقة للفئات الفقيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة البنك الدولي على مشروعين جديدين للأرجنتين بإجمالي يبلغ مليار دولار في شكل قروض جديدة متغيرة الفائدة تصل مدة استحقاقها إلى 32 عامًا وفترة سماح تبلغ سبع سنوات.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء أن المشروع الأول يسعى إلى إتاحة وسائل النقل العام لخمسة ملايين مستخدم معرضين للخطر في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بينما يساعد المشروع الثاني في تحسين نظام دعم الكهرباء للمستخدمين من السكان.
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وقالت ماريان فاي مديرة البنك الدولي للأرجنتين وباراجواي وأوروجواي“إن هذه المشاريع سوف تساعد في تعزيز الإصلاحات التي تعمل على تحسين كفاءة وتقديم الخدمات العامة في قطاعي النقل والكهرباء، مع حماية السكان الأكثر احتياجا من خلال التعريفات الاجتماعية”.
وأوضح البيان أن المشروع الأول، بعنوان“دعم استدامة ومساواة النقل العام” الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، سيعمل على تمويل برنامج“الأجرة الاجتماعية”، والذي يقدم خصمًا بنسبة 55 بالمئة على الأجرة في 61 موقعًا في جميع أنحاء البلاد حيث تتوفر بطاقة نظام التذاكر الإلكترونية الفريد، على أن يكون المستفيدون هم المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي الإعانات الشاملة، كما سيدعم المشروع أيضًا تطوير استراتيجية لتحويل أسطول الحافلات في“بوينس آيرس” الحضرية إلى مركبات منخفضة الانبعاثات وتطوير خطط طوارئ للأحداث الجوية القاسية.
وأشار البيان إلى أن المشروع الثاني، بعنوان“دعم التحول إلى قطاع كهرباء مستدام” الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، سيساعد في حماية مستخدمي الكهرباء من ذوي الدخل المنخفض من خلال التعريفات المدعومة وسيدعم تحسين سجل الوصول إلى إعانات الطاقة ويساهم في تطوير آليات جديدة لالتقاط المعلومات المتاحة في السجلات الأخرى.
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