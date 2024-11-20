Thursday, 21 November 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكلمة للميدان

11/20/2024 8:10:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } من‭ ‬الناحية‭ ‬الظاهرية‭ ‬والشكلية‭ ‬توحي‭ ‬لنا‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬‮«‬الرجال‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬بأنها‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن،‭ ‬وأن‭ ‬التنافس‭ ‬فيها‭ ‬سيظهر‭ ‬على‭ ‬أشده‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مراكز‭ ‬المقدمة،‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الظاهرية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الانتدابات‭ ‬والتعاقدات‭ ‬التي‭ ‬أقدم‭ ‬عليها‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬أو‭ ‬ذاك‭.‬

ولكن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الواقع‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتريث‭ ‬قليلا‭ ‬وننتظر،‭ ‬وألا‭ ‬نتسرع‭ ‬في‭ ‬الأحكام‭ ‬المسبقة،‭ ‬لأن‭ ‬التجربة‭ ‬علمتنا،‭ ‬ويفترض‭ ‬أنها‭ ‬علمت‭ ‬الجميع،‭ ‬أن‭ ‬التعاقدات‭ ‬وحدها‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬أنها‭ ‬تحقق‭ ‬طموحات‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬أو‭ ‬ذاك،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬أمورا‭ ‬أخرى‭ ‬رئيسة‭ ‬وذات‭ ‬علاقة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتوافر‭ ‬عندها‭ ‬يصح‭ ‬القول‭ ‬‮«‬راحت‭ ‬فلوسك‭ ‬يا‭ ‬صابر‮»‬‭ ‬فكم‭ ‬من‭ ‬نادٍ‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج‭ ‬استقطب‭ ‬لاعبين‭ ‬لديهم‭ ‬أسماؤهم‭ ‬وقيمتهم‭ ‬الفنية،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬المأمول‭ ‬منه،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الشرقي‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬


} ‭ ‬نادي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بإمكانات‭ ‬متواضعة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الصعد،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمور‭ ‬تقاس‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬وليس‭ ‬بالأسماء‭ ‬والبهرجة،‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لرجال‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الفائز‭ ‬بذهبية‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬ضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭
‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬وحسين‭ ‬منصور‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى،‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬عناصر‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬والثالث‭ ‬بديل‭ ‬ناجح،‭ ‬فمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأندية‭ ‬وما‭ ‬على‭ ‬شاكلتها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬يشار‭ ‬إليها،‭ ‬لأنها‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬حجمها‭ ‬وقليلة‭ ‬في‭ ‬إمكاناتها،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬وإنتاجها‭.‬

MENAFN20112024000055011008ID1108908862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث