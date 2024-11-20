الكلمة للميدان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

ولكن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الواقع‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتريث‭ ‬قليلا‭ ‬وننتظر،‭ ‬وألا‭ ‬نتسرع‭ ‬في‭ ‬الأحكام‭ ‬المسبقة،‭ ‬لأن‭ ‬التجربة‭ ‬علمتنا،‭ ‬ويفترض‭ ‬أنها‭ ‬علمت‭ ‬الجميع،‭ ‬أن‭ ‬التعاقدات‭ ‬وحدها‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬أنها‭ ‬تحقق‭ ‬طموحات‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬أو‭ ‬ذاك،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬أمورا‭ ‬أخرى‭ ‬رئيسة‭ ‬وذات‭ ‬علاقة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتوافر‭ ‬عندها‭ ‬يصح‭ ‬القول‭ ‬‮«‬راحت‭ ‬فلوسك‭ ‬يا‭ ‬صابر‮»‬‭ ‬فكم‭ ‬من‭ ‬نادٍ‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج‭ ‬استقطب‭ ‬لاعبين‭ ‬لديهم‭ ‬أسماؤهم‭ ‬وقيمتهم‭ ‬الفنية،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬المأمول‭ ‬منه،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الشرقي‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬





} ‭ ‬نادي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بإمكانات‭ ‬متواضعة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الصعد،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمور‭ ‬تقاس‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬وليس‭ ‬بالأسماء‭ ‬والبهرجة،‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لرجال‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الفائز‭ ‬بذهبية‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬ضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭

‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬وحسين‭ ‬منصور‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى،‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬عناصر‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬والثالث‭ ‬بديل‭ ‬ناجح،‭ ‬فمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأندية‭ ‬وما‭ ‬على‭ ‬شاكلتها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬يشار‭ ‬إليها،‭ ‬لأنها‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬حجمها‭ ‬وقليلة‭ ‬في‭ ‬إمكاناتها،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬وإنتاجها‭.‬