الكلمة للميدان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} من الناحية الظاهرية والشكلية توحي لنا منافسات الكرة الطائرة المحلية على مستوى «الرجال» خلال الموسم الجديد 2024-2025 بأنها ستكون على صفيح ساخن، وأن التنافس فيها سيظهر على أشده خاصة على مستوى مراكز المقدمة، هذا من الناحية الظاهرية، وبناء على الانتدابات والتعاقدات التي أقدم عليها هذا النادي أو ذاك.
ولكن على مستوى الواقع فعلينا أن نتريث قليلا وننتظر، وألا نتسرع في الأحكام المسبقة، لأن التجربة علمتنا، ويفترض أنها علمت الجميع، أن التعاقدات وحدها ليس من الضرورة أنها تحقق طموحات هذا النادي أو ذاك، ولكن هناك أمورا أخرى رئيسة وذات علاقة إذا لم تتوافر عندها يصح القول «راحت فلوسك يا صابر» فكم من نادٍ في الداخل أو الخارج استقطب لاعبين لديهم أسماؤهم وقيمتهم الفنية، ومع ذلك لم يقدم المأمول منه، وفي نهاية الطواف خرج من الباب الشرقي خالي الوفاض.
} نادي النبيه صالح واحد من ضمن الأندية التي تتمتع بإمكانات متواضعة على جميع الصعد، ولكن الأمور تقاس بالعطاء والإنتاجية، وليس بالأسماء والبهرجة، ومنتخبنا الوطني لرجال الكرة الطائرة الفائز بذهبية بطولة المنتخبات العربية 23 ضم إلى صفوفه ثلاثة لاعبين من هذا النادي
وهم: محمد جاسم وحسين منصور وسيد هاشم سيد عيسى، اثنان منهم عناصر رئيسية في التشكيلة والثالث بديل ناجح، فمثل هذه الأندية وما على شاكلتها هي التي تستحق أن يشار إليها، لأنها صغيرة في حجمها وقليلة في إمكاناتها، غير أنها كبيرة في عملها وإنتاجها.
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