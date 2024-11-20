Thursday, 21 November 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمين عام أسرة الأدباء والكتاب: البحرين تشهد تطورا ملحوظا في مجالي الثقافة والأدب تحت قيادة الملك

11/20/2024 7:17:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬صفاء‭ ‬العلوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الثقافة‭ ‬والأدب‭. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المجتمعية‭ ‬تواصل‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتنمية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬أدب‭ ‬الطفل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬مثمر‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬الطفل‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفال‭ ‬الأسرة‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل،‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬توجهت‭ ‬العلوي‭ ‬بأسمى‭ ‬التهاني‭ ‬الى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬الجديد‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬نجم،‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالغًا‭ ‬بتطوير‭ ‬أدب‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬تترأس‭ ‬لجنة‭ ‬متخصصة‭ ‬تهتم‭ ‬بجميع‭ ‬جوانب‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأضافت‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬أدب‭ ‬الطفل‭ ‬اليوم‭ ‬يشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا،‭ ‬حيث‭ ‬يتوسع‭ ‬ليشمل‭ ‬مختلف‭ ‬الأبعاد‭ ‬الحديثة‭ ‬والابتكارية،‭ ‬بفضل‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬المستمر،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬أدب‭ ‬الطفل‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مقتصرًا‭ ‬على‭ ‬القصص‭ ‬والمسرحيات‭ ‬المدرسية،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬يوجد‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للطفل‭ ‬اليوم‭ ‬بمواكبة‭ ‬كافة‭ ‬المستجدات‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬أكدت‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمجلس‭ ‬تخصص‭ ‬برامج‭ ‬أكبر‭ ‬وأكثر‭ ‬تنوعًا‭ ‬لدعم‭ ‬الطفل‭ ‬ولتشجيع‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أدب‭ ‬الطفل،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬نكتب‭ ‬بالعربية‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وشركة‭ ‬فيزا‭ ‬العالمية،‭ ‬وأن‭ ‬الأسرة‭ ‬ستواصل‭ ‬إصدار‭ ‬قصص‭ ‬للأطفال‭ ‬وتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ودعت‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والآباء‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬قوي‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬تطور‭ ‬الوطن‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬نظم‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬القصة‮»‬‭ ‬فعالية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬الكتابة‭ ‬في‭ ‬أدب‭ ‬الطفل‮»‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬بمشاركة‭ ‬العلوي‭ ‬والأستاذة‭ ‬ندى‭ ‬نسيم،‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭ ‬بالأسرة،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأسرة‭ ‬احتفالًا‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل‭.‬

كلمات دالة

MENAFN20112024000055011008ID1108908838

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث