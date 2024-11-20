أمين عام أسرة الأدباء والكتاب: البحرين تشهد تطورا ملحوظا في مجالي الثقافة والأدب تحت قيادة الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة صفاء العلوي الأمين العام ورئيس لجنة الطفل في أسرة الأدباء والكتاب، أن مملكة البحرين شهدت في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تطورًا ملحوظًا في مجالي الثقافة والأدب. مشيرة إلى أن مختلف القطاعات العامة والمؤسسات المجتمعية تواصل بذل الجهود لتنمية الطفل في مجالات متعددة، بما في ذلك «أدب الطفل»، في تعاون مثمر يخدم مصلحة الطفل والأسرة البحرينية.
جاء ذلك في إطار احتفال الأسرة باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام، حيث توجهت العلوي بأسمى التهاني الى الأطفال في جميع أنحاء العالم، وأكدت أن أسرة الأدباء والكتاب، تحت قيادة مجلس إدارتها الجديد برئاسة الدكتور راشد نجم، تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير أدب الطفل، حيث تترأس لجنة متخصصة تهتم بجميع جوانب هذا المجال.
وأضافت العلوي أن أدب الطفل اليوم يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث يتوسع ليشمل مختلف الأبعاد الحديثة والابتكارية، بفضل التقدم التكنولوجي المستمر، وأوضحت أن أدب الطفل لم يعد مقتصرًا على القصص والمسرحيات المدرسية، بل أصبح يوجد بشكل فعال في المنصات الرقمية والاجتماعية، ما يسمح للطفل اليوم بمواكبة كافة المستجدات.
وفيما يخص أسرة الأدباء والكتاب، أكدت العلوي أن الدورة الجديدة للمجلس تخصص برامج أكبر وأكثر تنوعًا لدعم الطفل ولتشجيع الكتاب في مجال أدب الطفل، مشيدةً بمشاركة الأسرة في المبادرة الوطنية «نكتب بالعربية» بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم وشركة فيزا العالمية، وأن الأسرة ستواصل إصدار قصص للأطفال وتنظيم فعاليات وورش عمل تهدف إلى تشجيع الكتابة الإبداعية في هذا المجال.
ودعت كافة أفراد المجتمع والمؤسسات التعليمية والآباء إلى دعم هذا المجال الحيوي، الذي يعد من أساسيات بناء جيل قوي يحمل على عاتقه تطور الوطن.
من جهته، نظم «ملتقى القصة» فعالية بعنوان «مهارات الكتابة في أدب الطفل»، بالتعاون مع أسرة الأدباء والكتاب، بمشاركة العلوي والأستاذة ندى نسيم، رئيسة لجنة الشباب بالأسرة، في مقر الأسرة احتفالًا باليوم العالمي للطفل.
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