أمين عام أسرة الأدباء والكتاب: البحرين تشهد تطورا ملحوظا في مجالي الثقافة والأدب تحت قيادة الملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفال‭ ‬الأسرة‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل،‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬توجهت‭ ‬العلوي‭ ‬بأسمى‭ ‬التهاني‭ ‬الى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬الجديد‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬نجم،‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالغًا‭ ‬بتطوير‭ ‬أدب‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬تترأس‭ ‬لجنة‭ ‬متخصصة‭ ‬تهتم‭ ‬بجميع‭ ‬جوانب‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأضافت‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬أدب‭ ‬الطفل‭ ‬اليوم‭ ‬يشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا،‭ ‬حيث‭ ‬يتوسع‭ ‬ليشمل‭ ‬مختلف‭ ‬الأبعاد‭ ‬الحديثة‭ ‬والابتكارية،‭ ‬بفضل‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬المستمر،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬أدب‭ ‬الطفل‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مقتصرًا‭ ‬على‭ ‬القصص‭ ‬والمسرحيات‭ ‬المدرسية،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬يوجد‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للطفل‭ ‬اليوم‭ ‬بمواكبة‭ ‬كافة‭ ‬المستجدات‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬أكدت‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمجلس‭ ‬تخصص‭ ‬برامج‭ ‬أكبر‭ ‬وأكثر‭ ‬تنوعًا‭ ‬لدعم‭ ‬الطفل‭ ‬ولتشجيع‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أدب‭ ‬الطفل،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬نكتب‭ ‬بالعربية‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وشركة‭ ‬فيزا‭ ‬العالمية،‭ ‬وأن‭ ‬الأسرة‭ ‬ستواصل‭ ‬إصدار‭ ‬قصص‭ ‬للأطفال‭ ‬وتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ودعت‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والآباء‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬قوي‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬تطور‭ ‬الوطن‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬نظم‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬القصة‮»‬‭ ‬فعالية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬الكتابة‭ ‬في‭ ‬أدب‭ ‬الطفل‮»‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬بمشاركة‭ ‬العلوي‭ ‬والأستاذة‭ ‬ندى‭ ‬نسيم،‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭ ‬بالأسرة،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأسرة‭ ‬احتفالًا‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل‭.‬

كلمات دالة