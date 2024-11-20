رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬ونهضتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬‮«‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬الجنسية‮»‬،‭ ‬والمقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الانجازات‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

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