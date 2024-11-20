رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين بفضل الرؤى والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصبحت نموذجا رائدا في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في المجالات كافة، وذات تجربة عريقة ومتميزة، وتمتلك منظومة تشريعية وتنفيذية، عصرية متطورة، انطلاقا من الثوابت الوطنية الراسخة، ووفقا لمواد الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
مشيدا بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في دعم تقدم المرأة البحرينية، وتحقيق المساهمة الفاعلة في بناء الدولة ونهضتها في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أمس الأربعاء، مع وفد الشعبة البرلمانية الذي سيشارك في «القمة العالمية متعددة الأطراف حول تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية»، والمقرر عقدها في جنيف خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في إبراز الانجازات الحضارية التي تحققت في مجال تقدم المرأة البحرينية.
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