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رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

11/20/2024 7:17:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤى‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أصبحت‭ ‬نموذجا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬وذات‭ ‬تجربة‭ ‬عريقة‭ ‬ومتميزة،‭ ‬وتمتلك‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وتنفيذية،‭ ‬عصرية‭ ‬متطورة،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة،‭ ‬ووفقا‭ ‬لمواد‭ ‬الدستور‭ ‬ومبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭.‬

مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬ونهضتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬‮«‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬الجنسية‮»‬،‭ ‬والمقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الانجازات‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

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