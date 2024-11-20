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((نيويورك تايمز)): زعماء مجموعة الـعـشـريـن تجـاهـلـوا وجـود بايـدن فــي الـقـمـة

11/20/2024 7:17:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زعماء‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين (G20) ، ‭ ‬لم‭ ‬يعيروا‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭. ‬وكتبت‭ ‬الصحيفة‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬حق‭ - ‬فالرؤساء‭ ‬ورؤساء‭ ‬الوزراء‭ ‬الذين‭ ‬اجتمعوا‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬يومي‭ ‬الاثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬بدونه‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬حرفيا‭ ‬عند‭ ‬وصول‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬المنصة‭ ‬لالتقاط‭ ‬صورة،‭ ‬كان‭ ‬القادة‭ ‬قد‭ ‬غادروا‭ ‬بالفعل‭. ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬الصورة‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬بايدن‭ ‬الترويج‭ ‬لأهداف‭ ‬سياسته‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬القمة،‭ ‬فقد‭ ‬حول‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬انتباههم‭ ‬بالفعل‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭.‬

ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الصورة‭ ‬الجماعية‭ ‬للقادة‭ ‬والممثلين‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭. ‬ومع‭ ‬بدء‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬المغادرة،‭ ‬سمعت‭ ‬أصوات‭ ‬تنادي‭: ‬‮«‬انتظروا‭ ‬بايدن‭!‬‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأوان‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فات،‭ ‬وغادر‭ ‬الجميع‭ ‬بالفعل‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمريكي،‭ ‬إن‭ ‬بايدن‭ ‬وقادة‭ ‬آخرين‭ ‬فاتتهم‭ ‬الصورة‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬مشكلات‭ ‬لوجستية‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬بايدن‭ ‬ينوي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الصورة‭ ‬لكن‭ ‬التقاطها‭ ‬تم‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭.‬

انعقدت‭ ‬قمة‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬يومي‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو،‭ ‬وترأس‭ ‬الوفد‭ ‬الروسي‭ ‬فيها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭.‬

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