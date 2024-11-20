نعيم قاسم: حزب الله لن يقبل باتفاق وقف إطلاق نار لا يحفظ سيادة لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الحزب‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬باتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬لا‭ ‬يحفظ‭ ‬سيادة‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أكّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬جدعون‭ ‬ساعر‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬التحرك‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.

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وتزامنت‭ ‬كلمة‭ ‬قاسم‭ ‬مع‭ ‬اختتام‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬زيارته‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وتوجهه‭ ‬إلى‭ ‬اسرائيل‭ ‬لمناقشة‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭.

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وأعلن‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬مسجلة‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬يتفاوض‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬سقفين‭: ‬سقف‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وشامل‭ ‬والسقف‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬حفظ‭ ‬السيادة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أي‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬للعدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬ينتهك‭ ‬وأن‭ ‬يقتل‭ ‬وأن‭ ‬يدخل‭ ‬ساعة‭ ‬يشاء‭ ‬تحت‭ ‬عناوين‭ ‬مختلفة‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬قاسم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لدى‭ ‬المقاومة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تهزمنا‭ ‬اسرائيل‭ ‬وتفرض‭ ‬شروطها‭ ‬علينا‮»‬‭.

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والتقى‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬هوكستين‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وأمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اللبناني‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬المكلّف‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.

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وقال‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تسلّم‭ ‬الورقة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تبنى‭ ‬عليها‭ ‬المفاوضات‭ ‬‮«‬وقرأناها‭ ‬جيدا‭ ‬وأبدينا‭ ‬ملاحظات‭ ‬عليها‭... ‬وهذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬قدمت‭ ‬للمبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬وتم‭ ‬النقاش‭ ‬فيها‭ ‬بالتفصيل‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قررنا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬نتكلم‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬مضمون‭ ‬الاتفاق‭ ‬ولا‭ ‬عن‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬لنا،‭ ‬سنترك‭ ‬النقاش‭ ‬بشكل‭ ‬هادئ‭ ‬لنرى‭ ‬اذا‭ ‬سيصل‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭ ‬أم‭ ‬لا‮»‬‭.

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وتابع‭ ‬قاسم‭ ‬‮«‬هل‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ووقفا‭ ‬للعدوان‭ ‬بشكل‭ ‬سريع؟‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬لأن‭ ‬الموضوع‭ ‬مرتبط‭ ‬بالرد‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬وبالجدية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬عند‭ ‬نتنياهو‮»‬‭.

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يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬جدعون‭ ‬ساعر‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬التحرك‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.

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من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬أكّد‭ ‬قاسم‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬حزبه‭ ‬على‭ ‬قصف‭ ‬العاصمة‭ ‬بيروت‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬‮«‬وسط‭ ‬تل‭ ‬أبيب‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬بيروت‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الأحد‭ ‬المسؤول‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭. ‬

وقال‭ ‬قاسم‭: ‬إن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬بيروت‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬تل‭ ‬أبيب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬العاصمة‭ ‬تحت‭ ‬ضربات‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬إلا‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الثمن‭. ‬والثمن‭ ‬وسط‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬العدو‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬ليست‭ ‬متروكة‮»‬‭.‬