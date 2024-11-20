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نتنياهو يعلن مكافأة 5 ملايين دولار مقابل عودة كل رهينة

11/20/2024 7:17:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تتخل‭ ‬عن‭ ‬مسعى‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬101‭ ‬رهينة‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬مازالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وعرض‭ ‬مكافأة‭ ‬قدرها‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬إعادة‭ ‬أي‭ ‬منهم،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭.‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يعيد‭ ‬إلينا‭ ‬رهينة‭ ‬سنوفر‭ ‬له‭ ‬ولأسرته‭ ‬طريقة‭ ‬آمنة‭ ‬للخروج‭ (‬من‭ ‬غزة‭). ‬وسنقدم‭ ‬أيضاً‭ ‬مكافأة‭ ‬قدرها‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬رهينة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬سنلطخ‭ ‬رأس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬إيذاء‭ ‬رهائننا‭ ‬بالدماء‭. ‬سوف‭ ‬نتعقبكم‭ ‬ونقبض‭ ‬عليكم‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬نتنياهو،‭ ‬مرتدياً‭ ‬خوذة‭ ‬وسترة‭ ‬واقية‭ ‬من‭ ‬الرصاص،‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬نتساريم‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬برهائننا‭ ‬يعتبر‭ ‬ميتاً‭.. ‬سنلاحقك‭ ‬وسنلحق‭ ‬بك‮»‬‭.‬

وبصحبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس،‭ ‬أكد‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬مازال‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحكم‭ (‬حماس‭) ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نبذل‭ ‬جهوداً‭ ‬أيضاً‭ ‬لتحديد‭ ‬مكان‭ ‬الرهائن‭ ‬وإعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭. ‬لن‭ ‬نستسلم‭. ‬سنستمر‭ ‬حتى‭ ‬نجدهم‭ ‬جميعاً،‭ ‬أحياء‭ ‬أو‭ ‬أمواتاً‮»‬‭.‬

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