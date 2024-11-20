نتنياهو يعلن مكافأة 5 ملايين دولار مقابل عودة كل رهينة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن إسرائيل لم تتخل عن مسعى العثور على 101 رهينة يُعتقد أنهم مازالوا محتجزين في قطاع غزة، وعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل إعادة أي منهم، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وقال نتنياهو في فيديو تم تصويره داخل قطاع غزة: «أي شخص يعيد إلينا رهينة سنوفر له ولأسرته طريقة آمنة للخروج (من غزة). وسنقدم أيضاً مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار عن كل رهينة». وتابع: «سنلطخ رأس كل من يجرؤ على إيذاء رهائننا بالدماء. سوف نتعقبكم ونقبض عليكم».
وتحدث نتنياهو، مرتدياً خوذة وسترة واقية من الرصاص، في معبر نتساريم. وأكد: «كل من يجرؤ على إلحاق الأذى برهائننا يعتبر ميتاً.. سنلاحقك وسنلحق بك».
وبصحبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أكد نتنياهو أن أحد أهداف حرب إسرائيل مازال أن «لا تحكم (حماس) غزة». وأضاف: «نحن نبذل جهوداً أيضاً لتحديد مكان الرهائن وإعادتهم إلى ديارهم. لن نستسلم. سنستمر حتى نجدهم جميعاً، أحياء أو أمواتاً».
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