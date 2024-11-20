التضامن يلاقي الاتفاق .. والنجمة يواجه باربار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬التضامن‭ ‬والاتفاق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ (‬5:30‭) ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬وباربار‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ (‬7:15‭) ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭. ‬

في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬يدخل‭ ‬التضامن‭ ‬بوجه‭ ‬آخر‭ ‬بهدف‭ ‬الفوز‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬بينما‭ ‬الاتفاق‭ ‬يستهدف‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬للصعود‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭. ‬

وفي‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬المتوقع‭ ‬لها‭ ‬الإثارة‭ ‬أيضًا،‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬النجمة‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬واعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأكيد‭ ‬مهمته‭ ‬الجادة‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب،‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬باربار‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬ضمن‭ ‬الأربعة‭ ‬الكبار‭.‬