التضامن يلاقي الاتفاق .. والنجمة يواجه باربار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين التضامن والاتفاق عند الساعة (5:30) مساءً، والثانية بين النجمة وباربار في تمام الساعة (7:15) مساءً، على صالة الاتحاد بأم الحصم.
في المواجهة الأولى يدخل التضامن بوجه آخر بهدف الفوز وتصحيح المسار الذي كان عليه في الجولات الماضية، بينما الاتفاق يستهدف نقاط الفوز للمرة الثالثة في مشواره للصعود في المراكز المتقدمة.
وفي المواجهة الثانية المتوقع لها الإثارة أيضًا، حيث يبحث النجمة عن الفوز واعتلاء صدارة الترتيب العام، من أجل تأكيد مهمته الجادة في استعادة اللقب، حينما يواجه باربار الذي يسعى إلى تحقيق الانتصار، والحفاظ على مركزه ضمن الأربعة الكبار.
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