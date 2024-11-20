حياة بنت عبدالعزيز تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غادرت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة نائب رئيس اتحاد المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الوطنية العربية رئيس لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي الأربعين والاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية العادية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان.
وسوف يترأس الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، حيث سيعقد اجتماع المكتب التنفيذي إضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية.
وسيتخلل الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاجتماع، حيث ثمنت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز الجهود المبذولة من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في مواصلة النهوض بالرياضة العربية، مشيدة بجهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في بلورة العديد من الأهداف وارتقاء الرياضة العربية.
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