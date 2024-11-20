حياة بنت عبدالعزيز تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غادرت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬العربية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬باتحاد‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬العربية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬الأربعين‭ ‬والاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬لاتحاد‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭.‬

وسوف‭ ‬يترأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬سيعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭.‬

وسيتخلل‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬الاجتماع،‭ ‬حيث‭ ‬ثمنت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬النهوض‭ ‬بالرياضة‭ ‬العربية،‭ ‬مشيدة‭ ‬بجهود‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬بلورة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬وارتقاء‭ ‬الرياضة‭ ‬العربية‭.‬